"Rotonde al casello A11. Salvini sblocchi i fondi"

’I lavori inizieranno nel 2025’, così si esprimeva il Ministro Salvini riferendosi alle rotonde dello svincolo della A11 del casello di Montecatini Terme in una iniziativa elettorale a maggio 2024: ma siamo a giugno e non c’è ancora nessuna data in calendario nonostante le ripetute richieste degli enti locali, in quanto Società Autostrade sta aspettando il via libera ministeriale al Piano economico per l’avvio dei lavori. Quelle del Ministro Salvini erano le solite parole al vento in campagna elettorale: Montecatini Terme e l’intera provincia di Pistoia non sono considerate dal Governo Meloni e questa è l’ennesima dimostrazione.

Questo l’attacco del consigliere regionale del Partito Democratico Marco Niccolai al leader leghista sul sistema viario del casello della città termale, che da tempo attende la realizzazione delle due rotatorie per la fluidificazione del traffico. "Ho presentato una interrogazione alla Giunta - annuncia Niccolai - chiedendo di attivarsi nuovamente nei confronti del Ministero al fine di sollecitarlo a rimuovere le cause, prima delle quali la mancata approvazione del Piano relativo ai tre milioni di euro previsti per le rotatorie tra Montecatini e Pieve a Nievole, che ad oggi impediscono ad Autostrade per l’Italia l’avvio dei lavori previsti per migliorare la connessione dell’A11 la viabilità ordinaria a favore dei territori dei comuni interessati".

"A inizio 2023 - ricorda l’esponente Pd - si chiudeva positivamente la Conferenza dei Servizi indetta dal Mit per l’approvazione del progetto definitivo di adeguamento della viabilità di adduzione allo svincolo di Montecatini Terme e a seguito di tale approvazione la Regione ha provveduto più volte a sollecitare l’avvio dei lavori, ma tutto resta ancora fermo in attesa dell’approvazione del Piano economico finanziario da parte del ministero".