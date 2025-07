Lavori in via Tripoli, rabbia dei commercianti: “Troppi disagi evitabili”

Montecatini Terme, 1 luglio 2025 – “Le modalità scelte dal Comune per riasfaltare via Tripoli e via Cividale hanno creato seri disagi alle attività commerciali. Avevamo proposto di procedere un tratto alla volta, ma il Comune non ha ascoltato le nostre istanze. Adesso, speriamo solo che siano rispettati i tempi previsti dall’amministrazione”. Nicola Pieri, presidente di Confcommercio Montecatini e titolare della tabaccheria e del servizio di poste private all’angolo tra via Tripoli e via Cividale, sottolinea il malcontento degli esercizi della zona per la decisione presa dal Comune. L’intervento di riasfaltatura ha portato una serie di variazioni temporanee alla viabilità, che hanno scatenato le polemiche da parte degli esercizi commerciali.

Le variazioni sono in vigore da ieri fino a venerdì 4 luglio, o comunque alla fine dei lavori. Per garantire la sicurezza e agevolare gli interventi, saranno attuate queste disposizioni: divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli in via Tripoli, su entrambi i lati, nel tratto dal civico 15 a largo Kennedy. In via Nazario Sauro il provvedimento avrà valore su ambo i lati, da largo Kennedy a via Derna. Anche in va Cividale il divieto riguarda ambo i lati, nel tratto da via Tripoli a via Ugo Foscolo, e stessa situazione In via Isonzo. È previsto un divieto di transito per tutti i veicoli in via Tripoli, nel tratto da largo Alpini D’Italia a largo Kennedy (eccetto il personale dell’Arma dei carabinieri). Il divieto vale anche in via Nazario Sauro, da largo Kennedy a via Derna, in via Cividale: nel tratto da Via Del Salsero a Via Nazario Sauro (eccetto i residenti), in via Indipendenza, nel tratto da via Del Salsero a via Nazario Sauro (eccetto i residenti). È previsto il doppio senso di circolazione in via Cividale, nel tratto da Via Tripoli a Via Ugo Foscolo, e l’inversione del senso di marcia in via Derna. L’amministrazione precisa che, salvo condizioni meteorologiche avverse e in accordo con la ditta esecutrice, i lavori potrebbero concludersi prima della data indicata. In tal caso, la viabilità originaria sarà ripristinata in anticipo.

Pieri indica alcune delle criticità che, secondo gli esercenti, causano maggiori problemi. “Non è stato fatto un buon lavoro per quanto riguarda la cartellonistica – sottolinea – come dimostra l’indicazione che consente di svoltare in via Cividale, realizzata con un foglio A4 appeso a un palo o la mancanza di cartellonistica chiara, almeno fino a ieri, per chi gira a sinistra all’incrocio con corso Matteotti, arrivando da piazza Italia”.

Luca Bini, assessore ai lavori pubblici, rassicura i commercianti. “Abbiamo emesso un’ordinanza della durata di una settimana – spiega l’esponente della giunta – esclusivamente a scopo cautelare, nel caso ci fosse qualche problema. La conclusione effettiva dei lavori però, come ho comunicato al funzionario di Confcommercio Sandro Santoni è prevista in tre giorni. Abbiamo scelto di lavorare su entrambi i lati della strada per garantire sicurezza, praticità e risparmiare tempo”.