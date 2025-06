I lavori al lago Azzurro. Consolidata la volta del ponte. Viabilità alternativa resta attiva

Proseguono senza sosta i lavori che si stanno svolgendo lungo la SS 435 all’altezza del Lago Azzurro nel comune di Buggiano al confine con quello di Uzzano. Il risanamento e messa in sicurezza del tratto di strada che dal 3 giugno scorso sta dividendo in due la Valdinievole ovest e che costringe gli automobilisti a percorrere strade alternative non senza problemi, sembra stia scivolando nel migliore dei modi e a dirlo sono i sindaci dei due comuni Danile Bettarini e Dino Cordio attraverso i canali social. A tutt’oggi – dicono i primi cittadini – le opere sono in perfetta sintonia con il cronoprogramma, conclusa la fase di consolidamento e armatura della "volta" che sovrasta il Rio per il risanamento del quale sono state necessarie dodici autobotti per scaricare ben 120 metri cubi di calcestruzzo, occorrerà attendere la maturazione del manufatto e se non ci saranno problemi legati alle condizioni meteo, tutto sarà pronto tra una decina di giorni, soltanto dopo sarà possibile tornare a lavorare verso la conclusione del rispristino del manto stradale che è previsto intorno alla fine di luglio sempre in linea coi tempi previsti.

Il sindaco Dino Cordio inoltre fa il punto anche sulla viabilità alternativa: "Gli automobilisti sono costretti a percorrere le nostre strade – dice il sindaco uzzanese – e in particolare via Aldo Moro dove per altro ci sono le scuole e dove quella materna sarà aperta fino alle fine di giugno. Tra i tanti che transitano c’è sempre qualche furbetto che non rispetta i limiti di velocità creando preoccupazioni anche tra chi vi abita, e proprio per questo abbiamo intensificato il pattugliamento di vigilanza, la speranza che serva almeno come deterrente per rendere più sicura la vita di tutti".

Ma non è soltanto il comune di Uzzano ad essere parte lesa dai lavori, gli automobilisti per transitare da Montecatini verso la città dei fiori e viceversa utilizzano anche altre strade alternative in primis la via Provinciale di Campo dove il tratto che attraversa i comuni di Chiesina Uzzanese e Pescia è ristretto a causa dell’ erba alta che restringe ancora di più la carreggiata, qui per potersi incrociare l’ unica possibilità è fermarsi dove si trovano ingressi di abitazioni private.

Stefano Incerpi