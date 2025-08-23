La scomparsa dell’architetto Galassi, Montecatini in lutto

Montecatini Terme, 24 agosto 2025 – Si è spento all’età di 88 anni dopo una malattia Giancarlo Galassi, architetto di fama nazionale, montecatinese innamorato della propria città. La salma è esposta alle cappelle Romualdi a Pittini fino a lunedì pomeriggio alle 15, prima di essere cremata. Le esequie del professionista si sono già svolte con una cerimonia in forma strettamente privata con i familiari.

Stimato e competente, aveva fondato un importante studio di architetti associati. È stato anche presidente dell’Ordine degli architetti della Provincia di Pistoia. Lascia la moglie e i due figli Paola, architetto come lui, e Guido, ingegnere. Ha curato i progetti di alcuni dei più negli alberghi della città, tra i quali Adua, Columbia e Nuovo Savi. Ha anche curato il progetto di restauro di Palazzo Belvedere ed era legato a Giovanni Fiori, scomparso di recente. «Era un grande – sottolinea l’albergatore Antonio Mariotti –. È stato il mio architetto e della mia famiglia dal 1980. Una persona umile e capace».

L’ex sindaco Giuseppe Bellandi ricorda la collaborazione tra Galassi e la sua amministrazione. «Aveva realizzato il progetto per il nuovo mercato coperto – spiega – operazione che purtroppo non è andata in porto. Un altro montecatinese di grande valore ci ha lasciato». L’architetto Mario Damiani, ex dirigente dell’area tecnica del Comune, era legato da un profondo rapporto di stima professionale e amicizia con Galassi. «Era una grandissima persona – sottolinea – e un ottimo professionista. Era dotato di un’intelligenza e un gusto particolari».

