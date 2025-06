Partono i lavori in via Tripoli. Cambia la viabilità nella zona

Scattano dal 30 giugno i lavori in via Tripoli e via Sauro. L’intervento di riqualificazione di via Nazario Sauro e via Tripoli è stato deciso e progettato dalla precedente amministrazione, con il rifacimento di marciapiedi, illuminazione, verde e manto stradale. Ed è stato avviato e portato in fondo dall’attuale giunta. "I due flussi di traffico verso nord e verso sud delle due strade – ha dichiarato al momento di presentazione del progetto l’ex assessore Alessandro Sartoni - sono divisi da un marciapiede che si presenta in stato pietoso da molti anni, con distacchi di asfalto, cordoli smossi, difficoltà di discesa ordinata dalle auto senza il rischio di danneggiare sportelli o inciampare, con la impossibilità pratica di utilizzare un marciapiede massacrato da una scelta illogica e neanche chiarissima nella sua genesi, con alberi scelti e acquistati pare da privati frontisti o quanto meno col loro contributo 25/30 anni fa - in tema di tipologia di alberi piantati in loco, non a caso chiamati volgarmente spaccasassi".

Intanto, arrivano le modifiche alla circolazione a partire dal 30 giugno. Le variazioni saranno in vigore da mezzanotte di lunedì 30 giugno a venerdì 4 luglio, e comunque fino alla fine dei lavori. Scatterà il divieto di sosta in via Tripoli. In via Nazario Sauro il provvedimento avrà valore su ambo i lati, da largo Kennedy a via Derna. Anche in va Cividale il divieto riguarda ambo i lati, nel tratto da via Tripoli a via Ugo Foscolo, e stessa situazione In via Isonzo. È previsto un divieto di transito per tutti i veicoli in via Tripoli, nel tratto da largo Alpini D’Italia a largo Kennedy. Il divieto vale anche in via Nazario Sauro, da largo Kennedy a via Derna, in via Cividale.

Da.B.