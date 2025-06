Differenziata. Le assemblee informative

Due assemblee pubbliche già programmate per illustrare ai cittadini la riorganizzazione del sistema di raccolta dei rifiuti al via dal 6 ottobre prossimo. Comune di Pistoia e Alia Multiutility proseguono quindi il tour che stavolta toccherà due frazioni montane: mercoledì 2 luglio alle 18.30 l’invito alla cittadinanza è in via Nazionale, sede della Misericordia, a Pracchia; giovedì 3 luglio toccherà invece a Cireglio, con incontro alle 18.30 nella sede della Croce Rossa Italiana, via Castel di Cireglio 57. Durante le assemblee, cui prenderà parte anche l’assessore all’ambiente Gabriele Sgueglia, saranno illustrate le principali novità in arrivo, a partire dal passaggio al sistema porta a porta integrale nelle aree collinari e pedemontane a nord del centro storico. Saranno inoltre forniti chiarimenti sulle modalità di ritiro dei kit, sull’organizzazione dei nuovi calendari e sulle modalità di conferimento. Gli incontri sono aperti a tutta la cittadinanza, con particolare riferimento ai residenti delle zone coinvolte nella prima fase di trasformazione del servizio. Dallo scorso 25 giugno inoltre e fino al 27 settembre nella sede della Croce Rossa Italiana in via Castel di Cireglio resterà attivo uno sportello temporaneo che sarà aperto il martedì e il giovedì dalle 13.30 alle 18.30, il mercoledì e il sabato dalle 8.30 alle 13. Qui i cittadini potranno ritirare il kit per la raccolta differenziata. Approfondimenti sul tema sono disponibili

sul sito del gestore, www.aliaserviziambientali.it