Bono Vox, per lui la Toscana è il top: nuovo avvistamento a Porto Ercole

Porto Ercole (Grosseto), 27 giugno 2025 – Una cena nella magica atmosfera di Porto Ercole. Un cliente non da poco per il “Sottovento”, locale portercolese. Si è presentato infatti nientemeno che Bono Vox. Il leader degli U2, insieme al suo entourage e agli amici, ha cenato e poi è tornato sullo yacht che era all’ancora appunto di fronte all’Argentario.

Un’occasione per gustare qualche piatto locale per Bono Vox. Il suo amore per la Toscana e in generale per la costa tirrenica è risaputo. Si presenta quasi tutte le estati. Un modo di fare semplice. Ma certamente chi se lo ritrova davanti all’improvviso resta sempre particolarmente sorpreso. Soprattutto i fan locali degli U2, una volta che si è sparsa la voce, cercano ogni volta di raggiungerlo.

Discreto ma attento, nel caso dell’ultima visita a Porto Ercole, il dispositivo di sicurezza intorno a Bono Vox. Arrivato con un tender a terra dallo yacht. L’entourage è stato poi accompagnato con due auto al locale. Una cena semplice e abbastanza veloce, poi il ritorno sulla barca.

Diversi i suoi soggiorni nel mare toscano. Nel 2021 si concesse una puntata all’isola d’Elba, a Marciana Marina, anche in questo caso scendendo da uno yacht, il Cyan, del chitarrista The Edge. Tanti gli applausi della gente che riconobbero il leader degli U2. In quella stessa estate, pochi giorni prima di Marciana Marina, fu avvistato anche in Liguria, all’Isola di Palmaria, di fronte a Portovenere. Anche a Porto Ercole in questi giorni Bono Vox è approdato con lo stesso yacht. La ricerca dei vip intanto in Toscana continua. Tanti i volti noti internazionali attesi in questa estate.