Tutti con Lucio Corsi: maxischermi e cori a Castiglione della Pescaia per l’Eurovision

Grosseto, 17 maggio 2025 – Tifo e cori, grida e grande partecipazione. Per Lucio Corsi all’Eurovision la Maremma ribolle di passione. Tra maxischermi e gruppi d’ascolto, la finale continentale a cui partecipa l’artista diventa un momento di grande euforia collettiva. Fra Castiglione della Pescaia e Grosseto l’interesse è alle stelle.

Finale Eurovision 2025, a Castiglione della Pescaia i maxischermi per Lucio Corsi

Appuntamento, per Castiglione, in piazza Orto dei Lilli, dove è stato sistemato appunto il maxischermo e dove non manca il tifo. Corsi si esibisce ovviamente con il brano diventato tormentone, da milioni e milioni di download. “Volevo essere un duro”, il brano di Sanremo che ha davvero segnato questi ultimi mesi.

Il maxischermo di Castiglione della Pescaia per Lucio Corsi

"Una serata importante per la comunità – dice la sindaca di Castiglione della Pescaia Elena Nappi – Lucio Corsi è il nostro beniamino. Siamo riuniti intorno a lui. E’ il modo per fargli sentire che la comunità per lui c’è come lui c’è per la comunità.