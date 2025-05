Tutti pazzi per Lucio Corsi: maxischermi in piazza e in libreria per tifare: c’è la finale Eurovision

Grosseto, 17 maggio 2025 - Ci siamo quasi. Stasera Lucio Corsi si esibirà sul palco di Basilea per l’Eurovision Song Contest. Un panorama internazionale per il cantautore italiano, ma soprattutto maremmano.

“Volevo essere un duro” stasera verrà cantata sul palco, e trasmessa in Piazza Orto dei Lilli a Castiglione con il maxi schermo dalle 21.Dalle 17 gli Sbandieratori di Massa Marittima coloreranno le vie del centro e lo show itinerante di Bricco-Giocoleria Comica regalerà un pomeriggio di festa e divertimento per grandi e piccini. Soddisfatti e di supporto a Corsi, gli amici e membri del gruppo Iacopo Nieri, pianista e Filippo Scandroglio, chitarrista.

FOTO M. BARBAGLIA - 29/04/2025 MILANO, LUCIO CORSI IN CONCERTO ALL' ALCATRAZ

“Ci siamo visti l’ultima volta a Milano - dice Nieri- a Lucio piace suonare in live in tour, queste sono sicuramente occasioni di visibilità. Questa esperienza porterà tante note positive, ma a Lucio non interessa la competizione in se. Le canzoni di Lucio si basano fortemente sui testi, credo che passerà il messaggio del testo ed il suo modo di fare che é piaciuto in Italia, un modo più vecchio stile, dando valore alla musica invece che aspetti di puro marketing degli altri artisti che si vedono spesso. Si percepisce che lo fa non per il successo e lo lancia anche un messaggio nel testo. Non ho idea se può vincere, sarà divertente vederlo. Siamo già tutti contenti, ciò che succede adesso é in più“.

“Ci siamo sentiti poco- dice Scandroglio - era contento di fare questa esperienza nuova. E’ un evento ancora più grosso rispetto a Sanremo anche se per la musica italiana ci ha dato visibilità. Speriamo ci dia la possibilità di esibirci all’estero. E’ un’occasione per fare qualcosa di nuovo e vedere un pubblico non esclusivamente italiano che può appassionarsi al progetto. Se vince o non é importante, sono quasi sicuro che non gli importi la “competizione“.

La musica non é un ambiente dove si possono fare le gare“. “Un’intera comunità tiferà per il proprio paladino che è orgoglio di tutta la Maremma e dell’Italia in un appuntamento internazionale dell’eccellenza musicale al quale non potevamo mancare- afferma la sindaca Elena Nappi - per sostenere il cantautore che parla al cuore ed alla mente della gente. Quindi, tutti in piazza e forza Lucio”. Ci sarà anche la serata organizzata alla Palomar con schermo per sostenere l’amico Lucio dalle 20.

Maria Vittoria Gaviano