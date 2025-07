Conti in ordine. Soldi dalle multe e per gli steward

E’ stato approvato l’assestamento di bilancio 2025/2027 dal Comune di Grosseto. Nella variazione approvata lo scorso 30 aprile, sono già state applicate risorse derivanti da avanzo libero e vincolato per oltre 4 milioni e 155mila euro, a cui si aggiungono ulteriori 7 milioni e 477mila euro in questa nuova fase. "Siamo nella fase di assestamento di bilancio - spiega l’assessore al bilancio Simona Rusconi (foto) - una fase in cui noi si fanno delle verifiche più approfondite attraverso le richieste agli uffici di tutti i residui attivi e passivi in modo tale da cancellare tutti quelli che sono oramai obsoleti e quindi di dare una parvenza di bilancio veritiera e corretta. Con l’assestamento si garantisce ancora una volta, ma in modo più fermo e sostanziale l’equilibrio di bilancio, l’assestamento ha una scadenza al 31 luglio e quest’anno abbiamo anticipato visto che siamo nel secondo anno dove non siamo in deficit ma con un risultato di amministrazione positivo, quindi possiamo applicare un avanzo libero consistente". Risultano tra le principali entrate anche 650mila euro da sanzioni amministrative, in particolare legate a violazioni ambientali, grazie all’attività della polizia municipale. Sempre parlando di Polizia municipale ci saranno risorse destinate per 185 mila euro all’ acquisto di una nuova centrale operativa polizia. "E’ da tanto che ce lo chiedono - dice Rusconi- e sarà un’intervento migliorativo". Sono destinati inoltre 35 mila euro agli steward in centro per tutto il periodo natalizio e oltre, e partirà il loro servizio ad ottobre pensando all’anno passato che la cifra ammontava intorno a 15 o 25 mila euro. Infine sempre sulle cifre più importanti, 550 mila euro per il Bando Bucalossi "mai avuto questa cifra - conclude - era sempre stato 150 mila euro visto l’extra deficit, l’anno scorso siamo arrivati a 350 mila".

Maria Vittoria Gaviano