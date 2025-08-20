Il Bsc non chiude. Il Bologna vince ancora. E si va alla ’bella’

Serve una rimonta da 0-4 al Bologna per portare a Gara 5 la serie contro il Big Mat Grosseto: la Fortitudo ribalta la gara con otto punti tra quarto e sesto inning e si impone 13-6. Il partente bolognese Bassani inizia con le basi-ball concesse a Sellaroli e Aloma, che innescano un inning in cui il Bsc segna tre volte, sui singoli di McIlwain e Marucci. E quando Sellaroli porta a casa Luciani, autore del doppio del 3-0 in avvio di seconda ripresa, Betto opta per il cambio, inserendo Andretta. Il mancino frena la verve dell’attacco grossetano.

Sireus scricchiola nel terzo, quando Bologna lascia due corridori in base, poi subisce davvero per la prima volta nel quarto. Il Big Mat si riprende il punto nella parte bassa, quando Aloma manda a casa Sellaroli (3/4 con 2 punti segnati) con un doppio e chiude anche la partita di Andretta, sostituito da Crepaldi. Ma ormai la rimonta della Fortitudo è lanciata. Nel quinto gli rbi di Gamberini e Borghi riducono lo scarto sul 3-5, poi nel sesto Grosseto crolla.