Bbc Grosseto supera Bologna 6-5 allo Jannella dopo ripresa supplementare

BASEBALL

Il Bbc Grosseto rialza la testa e supera, dopo una ripresa supplementare, il Bologna allo Jannella (6-5 il finale). Con una temperatura autunnale i ragazzi di Del Santo hanno saputo risalire la china dopo una partenza choc sia della difesa che del monte di lancio, con Giulianelli che sembra in netto calo dopo una partenza ottima. Il Bologna torna a conoscere la sconfitta dopo tre successi consecutivi. Da sottolineare la brutta prestazione delle due difese che hanno collezionato ben sei errori che non si dovrebbero vedere in una partuita di massima serie. La gara dello Jannella vede entrambi i partenti come detto faticare in avvio: Giulianelli concede tre punti nel primo inning (Rbi di Newton e Borghi), Andretta ne lascia quattro nel secondo (Rbi di Francesco Vaglio ed Exposito) anche grazie ad un errore del terza base che fa passare una secca battuta che poteva essere una facile eliminazione.

Due errori della difesa grossetana aiutano la Unipol a scappare avanti 5-4 nella quarta ripresa, mentre Andretta e Crepaldi raddrizzano la situazione e il Bbc rimane a secco fino al penultimo attacco, quando la base-ball concessa da Bassani a Martini si trasforma nel punto del pareggio grazie al singolo di Herrera che scavalca l’esterno destro. Al decimo il rilievo Robles (0 punti e 5 k in 4.1 inning, finalmente una bella partita del rilievo italovenezuelano) tiene a zero l’attacco Fortitudo, che si spegne sulla battuta in doppio gioco di Gamberini nonostante i due uomini in base da regolamento per le riprese supplementari.

Il prima base Profar invece gira sul secondo lancio di Bassani e lo spedisce contro la recinzione mandando Tromp, in seconda per regola del tie-break, a casa con il punto della vittoria. Un successo importante per la truppa biancorossa che era stata sconfitta nella prima partita al Gianni Falchi da un Bologna più cinico. Adesso ci sarà da raddizzare la situazione del monte di lancio nella gara riservata allo straniero. Nonostante i quattro lanciatori infatti (Pineyro, Gomez, Penalver e Marcial) la squadra maremmana non riesce a portare a casa un successo.