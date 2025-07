Raccolta differenziata. Addio al vecchio porta a porta. Ecco i cassonetti intelligenti

FOLLONICANelle prossime settimane in diversi quartieri e strade ci sarà una serie di cambiamenti che muteranno il servizio di raccolta rifiuti. Infatti la giunta comunale guidata dal sindaco Matteo Buoncristiani, in collaborazione con Sei Toscana e l’Autorità di Ambito, ha annunciato l’avvio di una riorganizzazione significativa del servizio e la principale novità sarà la graduale dismissione del tradizionale servizio di raccolta porta a porta per 2500 utenze, che sono residenti nei quartieri di Capannino, Corti Nuove, via Massetana, una parte della zona di San Leopoldo, via Spinelli, via Pertini e via Aldo Moro. Lì, fra oggi e il 10 luglio, verranno installate nuove postazioni stradali ad accesso controllato, con cassonetti che portano essere utilizzati anche senza 6Card. Sabato 12 luglio sarà l’ultimo giorno in cui il servizio porta a porta sarà attivo in quelle zone, anche se in alcune vie del centro esso rimarrà provvisoriamente attivo. Ci saranno cambiamenti anche per le zone di Campi Alti e San Luigi dove, a partire da lunedì 14 luglio, il ritiro porta a porta sarà anticipato alla mattina (invece che il pomeriggio) e quindi i residenti dovranno esporre i rifiuti entro le 6. "Ci avviamo verso un periodo di cambiamento, mirato al miglioramento del sistema complessivo di raccolta rifiuti in città. – spiega il vicesindaco e assessore all’ambiente Danilo Baietti - In questa fase si registreranno alcuni disagi, che cercheremo di contenere, prevedendo dove possibile anche delle migliorie da apportare con il tempo. L’obiettivo generale è ottimizzare il sistema, riuscendo a renderlo più efficace e più tecnologico e allo stesso più sostenibile economicamente".