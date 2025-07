Festival ’Note al chiaro di Luna’. Debutto con Pirozzi e Giacomelli

La quinta edizione del festival ’Note al chiaro di luna’ debutta oggi alle 21.30 con il concerto del duo di chitarristi formato da Luca Pirozzi e Luca Giacomelli. L’appuntamento è alla Casa Rossa Ximenes di Castiglione della Pescaia (ingresso 8 euro; per informazioni e prenotazioni 0564 927244 – 0564 933678).

Luca Pirozzi e Luca Giacomelli sono i chitarristi del gruppo “Musica da ripostiglio”, un duo che promette energia, ironia e tanta buona musica tra canzoni, riff, citazioni e divagazioni musicali. Impegnati in tante tournée teatrali, anche insieme con l’amico regista Giovanni Veronesi, hanno collaborato con attori come Pierfrancesco Favino, Rocco Papaleo, Sergio Rubini, Alessandro Haber, Paolo Sassanelli, Giorgio Tirabassi, Claudio Santamaria, Bobo Rondelli. In duo affrontano un repertorio che spazia da Paolo Conte a Piazzolla, da Celentano a Mozart e anche brani originali.

Il festival “Note al chiaro di luna” è organizzato da Agimus nell’ambito del progetto “Attraverso i suoni” e dal Comune di Castiglione con la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi.

Gli appuntamenti proseguiranno poi giovedì giovedì con il Quartetto Zenit con Beatrice Chiavacci e Gabriele Gardini (violini), Michelangiolo Chiavacci (viola) e Marta Iannaccone (violoncello). Martedì 8 si esibiranno Jole Canelli (voce) e Leonardo Marcucci (chitarra), mentre giovedì 10 sarà la volta di Sofia Agosta all’arpa. Martedì 15 è in programma il concerto di Alessandro Golini (violino) e Paolo Batistini (chitarra). Giovedì 17 in scena un trio: Lorenzo Simoni (sassofono), Matteo Anelli (contrabbasso) e Marco Valeri (batteria). Martedì 22 un quartetto: Aldo Milani al sax, Raffaele Pallozzi al pianoforte, Dario Rossi alla batteria e Franco Fabbrini al basso elettrico. Giovedì 24 in programma il quartetto di violoncelli “I tre moschettieri”: Duccio Dalpaiz, Anton Marashi, Giacomo Mazzetti e Niccolò Bini. Martedì 29 luglio “Tritticotrio” con Andrea Coppini (sax soprano e tenore), Arnolfo Borsacchi (sax alto) e Giacomo Downie (sax baritono). Giovedì 31 si esibirà ancora una volta il duo di chitarristi Luca Pirozzi e Luca Giacomelli. Agosto si aprirà, martedì 5, con Lorenza Baudo (voce) e Raffaele Pallozzi (pianoforte), mentre martedì 12 agosto torneranno Jole Canelli (voce) e Leonardo Marcucci (chitarra). “Note al chiaro di luna” 2025 chiuderà giovedì 28 agosto con il duo formato da Alessandro Golini al violino e Paolo Batistini alla chitarra.