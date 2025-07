Incendio in via Fabio Massimo. Fiamme e fumo fino alla ferrovia. Circolazione interdetta, un malore

GROSSETOUn fumo denso e acre ha invaso via Fabio Massimo, nel primo pomeriggio di ieri, facendo scattare subito l’allerta per i residenti della strada che hanno dato l’allarme. Fumo alto e denso dovuto a un incendio che, pare, sia sia originato al di sotto di un gazebo dove era ricoverato uno scooter, nel giardino di un’abitazione della stessa via, una villetta isolata stretta tra due edifici. Le fiamme, alimentate dal forte vento caldo anche ieri, si sono propagate a un albero al di là della strada, con una folta chioma e da qui hanno attizzato le sterpaglie che si trovano a bordo ferrovia. Una corsa contro il tempo per i vigili del fuoco, per domare il rogo e fare in modo che non si propagasse oltre, soprattutto lungo la ferrovia e alle case confinanti. Per permettere le operazioni di spegnimento dei pompieri, gli agenti della polizia municipale – intervenuti con una pattuglia in borghese e tre in divisa – si sono adoperati per circoscrivere l’area e interdirla al passaggio di auto e pedoni. Sono state fatte spostare tutte le auto che erano parcheggiate lungo la via e impedito il transito anche in via Etruria. Sul posto i sanitari del 118, sia per un eventuale ausilio ai vigili del fuoco che stavano operando, considerando il denso fumo, e anche per eventuali malori delle persone che si trovavano nella zona circostante. Una donna, infatti, è stata soccorso perché colta da attacchi di panico e malore. La circolazione ferroviaria, per permettere le operazioni di spegnimento, è stata interrotta per una mezzora. E la circolazione delle auto, per chi si trovava a dover transitare dal ponte dei Macelli o da via Sauro, è stata canalizzata verso via Tarquinia. Sulle cause che hanno dato origine all’incendio stanno lavorando i vigili del fuoco: al momento sono possibili tutte le eventualità. Poco dopo le 16, la situazione è progressivamente tornata alla normalità.