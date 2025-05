La Toscana fa il tifo per Lucio Corsi. Il cantautore maremmano in scena all’Eurovision

Basilea, 14 maggio 2025 – E’ salito sul palco circondato da strumenti giganti. E tutta la Toscana è pronta a fare il tifo per lui in vista della finale di sabato prossimo. Lucio Corsi è stato il grande protagonista della serata di stasera, martedì 13 maggio, la prima dell’Eurovision Sound Contest in scena a Basilea, in Svizzera. La sua esibizione, come da programma, è durata 3 minuti, con un’armonica nel finale per accorciare di qualche secondo il brano e rientrare nei parametri della competizione.

Gli strumenti a far da sfondo alla sua esibizione erano un pianoforte a coda lunga e due amplificatori giganteschi. Anche all'Eurovision il cantautore maremmano ha indossato la giacca gialla dalle vistose spalline esibita durante la prima serata del Festival di Sanremo. Insieme a lui sul palco, oltre alla chitarra e all'armonica a bocca, il collega inseparabile Tommaso Ottomano.

A precederlo, dopo Tommy Cash, con Melody che canta "Esa Diva" per la Spagna, primo Paese dei Big Five a esibirsi, e poi il brano rock "Bird of Pray" della band ucraina Ziferblat, che proviene dai quartieri popolari di Kyiv e che parla della sofferenza causata dalla guerra e della speranza di rinascere; gli svedesi Kaj con "Bara Bada Bastu", tra i favoriti; il Portogallo con Napa che canta "Deslocado"; il norvegese Kyle Alessandro con "Lighter" e l'artista belga Red Sebastian con "Strobe Lights".

La finale della competizione è in programma sabato prossimo. Corsi, in quanto rappresentante dell’Italia, è qualificato di diritto.