Oggi inizia l’Eurovision. Tutti a tifare per Lucio

Da Sanremo a Basilea, tentando di centrare l’ottavo piazzamento consecutivo nella Top 10 per l’Italia all’Eurovision. Lucio Corsi, qualificato di diritto alla Grand Final di sabato insieme agli artisti dei Paesi ’Big Five’ (Germania, Francia, Spagna e Regno Unito) e la Svizzera, nazione ospitante, porterà ovviamente la sua ’Volevo essere un duro’.

E Corsi ha annunciato che canterà con i sottotitoli perché – spiega lui – "voglio far passare nella maniera più chiara il messaggio della canzone, l’idea del testo e il significato delle parole".

Il cantautore maremmano, rivelazione all’ultimo festival sanremese, conferma quindi quello ha mostrato di essere sul palco ligure e quanto ha continuato a dichiarare nei giorni successivi al suo successo: lui è così, è sempre stato così e così resterà a prescindere.

"L’approccio con cui voglio affrontare questa esperienza – ha detto Corsi – è lo stesso con cui ero andato al Festival di Sanremo. Perciò portando quella canzone, incentrando il discorso sulle parole, sulla musica, sugli strumenti". E poi è andato oltre, rinforzando il concetto che per lui la musica è soprattutto vita, modo di essere e di interpretare le cose.

"Non è una competizione – dice ancora il cantautore –. Non nasce con questa caratteristica e non la deve avere a mio parere. Perciò sono qui per fare questa esperienza, per portare una canzone a cui tengo, per suonare, per imparare a fare meglio questo tipo di lavoro, questo tipo di mestiere. Ovviamente spero di fare un bell’Eurovision, di divertirmi, di farlo al meglio, di suonar bene".

Le tre serate dell’Eurovision Song Contest saranno trasmesse in diretta da Rai 2 (oggi, giovedì e la finale di sabato), con la conduzione di BigMama e Gabriele Corsi. In simulcast su Rai Radio2 e in diretta streaming su RaiPlay e RaiPlay Sound.

Per le nazioni già qualificate, oltre a Lucio Corsi per l’Italia, presenteranno i loro brani anche Melody per la Spagna e Zoë Më per la Svizzera. Il pubblico italiano potrà televotare la propria canzone preferita, ma non quella di Corsi e, questa volta, nemmeno quelle di Svizzera e Spagna, già di diritto all’ultimo atto. Il voto sarà aperto anche per la finale di sabato, , quando a valutare le esibizioni sarà anche una giuria di cinque componenti per ogni Paese. La vittoria di Corsi, secondo Sisal, non è impossibile ma neanche tanto probabile: è quotato a 50.