Lucio Corsi all'Eurovision, maxischermo a Castiglione della Pescaia per seguire la finale

Castiglione della Pescaia (Grosseto), 15 maggio 2025 – Per Lucio Corsi all'Eurovision maxischermo in piazza a Castiglione della Pescaia, il Comune dove l'artista è cresciuto e dove la sua famiglia gestisce la trattoria Macchiascandona.

Lucio Corsi canta "Volevo essere un duro". L'artista toscano si esibisce sul palco dell'Eurovision con il musicista Tommaso Ottomano (Foto Afp)

"L'avventura di Lucio Corsi all'Eurovision è iniziata e sabato ci sarà l'intero paese a sostenerlo - spiega il Comune in una nota -. Piazza Orto del Lilli si accende per la finale dell'Eurovision Song Contest 2025 in Svizzera, e tutti si ritroveranno davanti al maxischermo per sognare ancora una volta con Lucio Corsi che quasi un anno fa, in questa stessa piazza, aveva emozionato con il suo concerto nella prima edizione di PopCast".

“Abbiamo voluto che Lucio sentisse il sostegno del proprio paese - afferma la sindaca Elena Nappi -. Sabato un'intera comunità tiferà per il proprio paladino che è orgoglio di tutta la Maremma e dell'Italia in un appuntamento internazionale dell'eccellenza musicale al quale non potevamo mancare. Dopo il grande successo di Sanremo ed il tutto esaurito dei tour, la partecipazione all'Eurovision è sicuramente la consacrazione di un cantautore che parla al cuore ed alla mente della gente e che per questo è molto apprezzato. Quindi, tutti in piazza e forza Lucio".