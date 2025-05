I 20 anni di Amiata Piano festival, concerti tra classica e jazz

Cinigiano (Grosseto), 6 maggio 2025 - Festeggia 20 anni Amiata Piano Festival, fondato dal pianista Maurizio Baglini e sviluppato insieme alla violoncellista Silvia Chiesa. Concerti sempre negli ultimi fine settimana di giugno, luglio e agosto, con una coda a dicembre (il 6) per il Concerto di Natale all'auditorium Forum Fondazione Bertarelli, in località Poggio del Sasso vicino a Cinigiano (Grosseto).

Il programma cameristico torna alle origini della manifestazione e viene contaminato di danza e jazz, con artisti, anche internazionali, fra cui lo stesso Baglini, e poi Silvia Chiesa, Danilo Rea, Beatrice Rana e Massimo Spada, Sergio Bernal, Andrea Griminelli, Mario Brunello, Jean-Marc Luisada, Norma Winstone e altri ancora. L'apertura a giugno è con la sezione Baccus, vera capsule jazz, quasi un festival nel festival, che parte con un'assoluta icona del genere, la cantante inglese Norma Winstone, classe 1941, accompagnata dal pianista e compositore italiano Glauco Venier il venerdì e il sabato animato dall'acclamato pianista austriaco David Helbock con la giovanissima bassista e violoncellista Julia Hofer.

Con la sessione Euterpe a luglio, dal 24 al 27, si avrà invece una vera all star cameristica con il duo Beatrice Rana e Massimo Spada da Ravel a Stravinsky, l'eccellente Mario Brunello su Bach tra violoncello e violoncello piccolo, nonché i due direttori artistici Silvia Chiesa e Maurizio Baglini impegnati prima nell'appuntamento di danza con il grande Sergio Bernal, poi in trio con la star del flauto Andrea Griminelli.

Ad agosto, dal 21 al 24 per l'ultimo segmento Dionisus si avrà invece un focus sul grande pianismo mondiale con François Frédéric Guy e Jean-Marc Luisada per il repertorio classico e l'eccellenza italiana Danilo Rea per il jazz. E torna il Programme à la carte di Maurizio Baglini e Silvia Chiesa. Quindi si scivola a sabato 6 dicembre per una chiusa inedita col Coro di Voci e Mani Bianche 'Bonamici' di Pisa. Inizio degli spettacoli alle ore 19. Ogni concerto comprende, nell'intervallo, un buffet con le eccellenze gastronomiche del territorio. Informazioni sul sito www.amiatapianofestival.com.