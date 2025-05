“Sei morto mentre proteggevi gli altri”: tragedia alla gara, il lutto e il dolore

Cerreto Guidi, 6 maggio 2025 – Un dolore senza fine per tutto il mondo del ciclismo, che si stringe attorno alla famiglia. Cordoglio e messaggi da ogni dove per Piero Pratesi, 66 anni, residente a Montecatini, nella zona della Biscolla, morto a Cerreto Guidi durante un servizio di moto-staffetta a una gara giovanile, il Gran Premio Calzifici e Calzaturifici Stabbiesi – Memorial Orsani.

L’uomo è rimasto coinvolto in un incidente. Con la moto si è scontrato con un furgone. Il mezzo a quattro ruote era entrato (non si sa come, c’è l’inchiesta in corso) dentro il percorso di gara. Pratesi, guidatore di moto esperto, non ha potuto evitare l’impatto fatale. E’ accaduto domenica 4 maggio, nel pomeriggio.

La gara è stata annullata. Il 118 è intervenuto subito, con lo stesso equipaggio che stava seguendo la gara. Ma ogni tentativo di rianimazione è stato vano. "Sei morto mentre proteggevi gli altri”: così si legge nei tanti attestati di cordoglio su Facebook. E Pratesi faceva questo, sorvegliava sulla sicurezza stradale nelle gare di ciclismo toscane. Un compito che svolgeva con passione.

"Se ne è andato un angelo dei ciclisti. Uno di quelli che rendono possibile ogni gara, ogni manifestazione, ogni sogno su due ruote. Sempre presenti, silenziosi, ma fondamentali per la nostra sicurezza”, è un altro messaggio. Oggi non piangiamo solo una vittima, ma un uomo che stava proteggendo la passione di tanti.

La scena dell'incidente mortale di Cerreto Guidi

L’incidente è accaduto esattamente sulla salita che da Cerreto Guidi porta a Lazzeretto. Dolore nell’Empolese, dove appunto la tragedia è accaduta, ma anche in Valdinievole, dove Pratesi viveva.

Siamo profondamente colpiti dalla scomparsa di Piero Pratesi che ha perso la vita in un incidente durante le corse – dice la sindaca di Cerreto Guidi Simona Rossetti – Insieme al GS Stabbia ciclismo esprimiamo le nostre più sincere condoglianze alla famiglia e al gruppo Motociclisti Pistoiesi”.

Pratesi, grande appassionato di moto, faceva parte del Gruppo Motociclisti Pistoiesi. A piangerlo sono le tante persone che come lui svolgono l’attività di staffetta nelle gare ciclistiche, attività molto importante e spesso esposta a pericoli.

“Mi trovo a scrivere quello che mai avrei voluto – si legge nel Gruppo Staffette Capannolese su Facebook – Durante una gara ciclistica, un nostro amico, un nosto collega del Gruppo Motociclisti Pistoiesi, è stato investito da un furgone e ha perso la vita. Fare sicurezza per proteggere gli altri e morire per colpa di altri. Una situazione che secondo me necessita di una scossa. Purtroppo Piero non c'è più e questo, questa volta deve obbligatoriamente smuovere qualcosa...”.

E torna prepotente il tema della sicurezza stradale. Sul corpo dell’uomo sarà svolta l’autopsia, come ha chiesto la famiglia. Per questo la data dei funerali al momento non è stata ancora comunicata.