Le parole degli amici: "Una colonna per il paese. Lascia un enorme vuoto"

La notizia dell’incidente mortale avvenuto domenica pomeriggio ha gettato nello sconforto la comunità di Montecatini e quella di Massa e Cozzile, dove Pireo Pratesi era amolto conosciuto e amato da tutti. Pratesi ha abitato per tanti anni poco sopra Vangile ed era conosciuto e stimato da amici e coetanei. Oltre ad avere una grande passione per il ciclismo, ormai da tempo era un volontario nell’organizzazione della Festa a Croci nella quale si impegnava in modo instancabile e con grande dedizione. Uno dei punti di riferimento del gruppo. Era andato in pensione di recente. Da sempre lavorava come idraulico ed era molto ricercato per la sua professionalità. "La sua tragica scomparsa - dicono due cari amici, Antonella e Patrizio - ha lasciato tutti davvero impreparati, lasciando un vuoto che nessuno potrà colmare. Non è giusto che sia finito così. Era un uomo buono, sempre disponibile con tutti. Non si tirava mai indietro".

Piero abitava in Biscolla, lato Montecatini. Un grande lavoratore, ma anche un appassionato di ciclismo, e di moto e uno delle colonne portanti per la storica festa di Croci a Vangile. Così la comunità di Massa e Cozzile ricorda Piero Pratesi, morto domenica pomeriggio nel tragico incidente avvenuto a Cerreto Guidi. "Mi stringo attorno alla sua famiglia con affetto e rispetto", ha detto il sindaco Marzia Niccoli.

Lascia la miglie Roberta e due figlie, Eleonora e Valentina. Ieri alle cappelle del Commiato una processione di persone che lo hanno amato si è recata per porgere l’estremo saluto. Non è stato possibile dato che un cartello riportava a chiare lettere: "La salma di Piero Pratesi non è esposta per motivi giudiziari".

Giovanna La Porta