Caldo, Toscana nella morsa. Verso un picco a 40° ma c’è la data della svolta

Firenze, 26 giugno 2025 – Come riporta il Centro funzionale della Regione Toscana, nella giornata di mercoledì 25 giugno è stata Firenze la città più calda della Toscana, con una massima di 36,3° registrata alla stazione meteo Orto Botanico alle 15,45. Al secondo posto il giardino di Boboli con 36,2 gradi, alla pari con Artimino (Prato), mentre poco sotto i 36 gradi si piazzano le stazioni meteo della piana fiorentina, pratese e pistoiese: Prato Università. la Ferruccia a Quarrata, Santomato e anche – nell’Empolese Valdelsa - Monteboro e Montespertoli. Temperature già alte di per sé, che poi aumentano come percepite a causa dell’alto tasso di umidità. E in pianura raramente si è scesi sotto i 20 di minima.

Le previsioni

Una morsa di caldo e afa che, come ricorda il Lamma, sta facendo registrare temperature sopra la media stagionale. “Gli "spaghetti" del modello GFS – spiegano dal Lamma in relazione al grafico che si vede in foto – sono concordi nel prevedere temperature 3-5 gradi oltre le medie su Firenze almeno fino al 4 luglio, con picco atteso tra domenica e lunedì. Successivamente sembra possibile un aumento della instabilità e un calo termico”. Insomma, la svolta potrebbe essere il 4 luglio, con il ritorno a un’estate nella media.

A sinistra il grafico del Lamma che indica la previsione per le temperature ben al di sopra della linea rossa che indica la media stagionale

Sabato e domenica si andrà sopra i 38 gradi su Firenze e Piana e sopra i 37 in Maremma e notti molto afose, lunedì si prevedono picchi di 40°.

Le previsioni giorno per giorno:

Venerdì 27 cielo sereno o poco nuvoloso salvo nubi basse sul medio e basso Valdarno. Nel pomeriggio sviluppo di nubi cumuliformi nell'interno con possibilità di isolati rovesci o brevi temporali sui rilievi in occasionale sconfinamento alla pianure interne. Temperature pressoché stazionarie o in aumento in Maremma.

Sabato 28 sereno o poco nuvoloso, con modesti addensamenti pomeridiani in Appennino. Temperature in aumento con punte fino a 38 gradi. Maie poco mossi, fino a mossi nel pomeriggio lungo il litorale meridionale.

Domenica 29 cielo sereno, temperature stazionarie o in ulteriore locale aumento le minime sulla costa (notte molto afosa).

Lunedì 30 sereno con sviluppo si addensamenti pomeridiani in Appennino dove si potranno verificare isolati temporali estivi, in occasionale sconfinamento alle pianure interne. Temperature stazionarie con punte prossime a 40 gradi.

Bollino rosso a Firenze

Nel frattempo il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute ricorda che a Firenze c’è bollino rosso almeno per le giornate di giovedì 26 e venerdì 27. I consigli sono sempre gli stessi: occhio all’alimentazione, evitare di uscire nelle ore più calde, mantenersi idratati, evitare attività fisica all’aperto nelle ore più calde, attenzione soprattutto a anziani, bambini e fasce deboli.

Lavori all’aperto

Proprio mercoledì 25 la Regione Toscana ha emanato una ordinanza che fino al 31 agosto, su tutto il territorio regionale, nei giorni classificati con un livello di rischio stress termico 'alto’ nella mappa del sito Worklimate, vieta di lavorare tra le 12,30 e le 16, divieto valido per chi svolge attività fisica intensa con esposizione prolungata ai raggi solari. “L'elevata temperatura, l'umidità e la prolungata esposizione al sole – sottolinea Giani – rappresentano un pericolo per la salute dei lavoratori esposti per lunghi periodi di tempo ai raggi del sole. Ricordo che un prolungato stress termico e colpi di calore possono avere anche esiti letali ed è necessario affrontare questo tema tenendo conto dell'innalzamento delle temperature e dei cambiamenti climatici in atto”.