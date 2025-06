Preparativi per l’estate: "Niente Ztl in via Roma e nuove regole sui dehors"

"Abbiamo deciso che non entrerà in vigore la Ztl estiva in via Roma. Rimarrà quindi in vigore l’orario invernale che prevede la chiusura al traffico solo nei giorni festivi. Per quel che riguarda i dehors, l’amministrazione insieme ai commercianti interessati si farà carico di un nuova regolamentazione dei dehors per migliorarne l’estetica e coordinarli con il progetto architettonico." Lo ha annunciato nei giorni scorsi il sindaco Alessio Mugnaini, facendo così il punto sullo stato d’avanzamento del progetto di ripavimentazione e pedonalizzazione di via Roma e via Sonnino partito poco più di una settimana.

Il piano non è rientrato fra quelli finanziati nell’ambito dei progetti di rigenerazione urbana ma l’intenzione dell’amministrazione era comunque quella di andare avanti e così è stati: non potendo contare sul contributo di 472mila euro che l’ente aveva richiesto in fase di partecipazione al bando regionale, l’opera sarà finanziata con circa 590mila euro con risorse comunali. L’area oggetto di intervento ha una superficie di 4.500 metri quadrati: l’idea è quella di pedonalizzarla per renderla maggiormente fruibile dall’utenza e ridurre l’inquinamento da traffico veicolare (corredandola inoltre con un progetto di street art).

Gli opera sono al lavoro su via Sonnino, ma rispetto alle previsioni (per accorciare i tempi) è in corso di valutazione la possibilità di anticipare la chiusura di via Roma attualmente previsto per il prossimo settembre. Sarà un cantiere che nelle intenzioni della giunta Mugnaini dovrà rinnovare il centro di Montespertoli sotto il profilo della fruibilità e dell’accesso, seppur nel solco della tradizione. E che sarà seguito con la massima attenzione, in quanto stando a quanto si apprende servirà poco meno di un anno (si punta a quanto pare a finire il lavoro entro il prossimo febbraio) per completare le operazioni: gli incontri periodici fra il sindaco ed i negozianti promettono di proseguire, in quanto dopo l’estate bisognerà iniziare a programmare gli eventi natalizi tenendo conto della presenza dei lavori.