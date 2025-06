Capraia 1249. Rivive l’assedio al Castello

A Capraia Fiorentina si torna indietro nel tempo, sabato e domenica, per una due giorni nel cuore del Medioevo tra storia, spettacolo e tradizione. Dagli antichi mestieri ai duelli in armatura, il borgo torna così com’era nel XIII secolo, durante l’assedio di Federico II del 1249. Via, dunque, alla terza edizione di "Capraia Medievale 1249: l’assedio al Castello", un weekend denso di appuntamenti. La manifestazione – presentata a Firenze, in Palazzo Medici Riccardi – si accenderà alle 18 di sabato con il corteo che avrà come protagonisti personaggi ispirati agli eventi del 1249. La rievocazione dell’assedio, momento clou, andrà in scena domenica alle 21,30. I visitatori potranno muoversi tra i banchi di medicamenti, spezie e vestiario medievale cimentandosi anche in alcuni laboratori didattici con l’associazione “Terre d’Elsa“. Non mancheranno spettacoli itineranti con musici, cantori e declamazioni di poesie a cura dell’associazione Octava Rima con i falconieri dell’Antica Falconeria Toscana. Domenica, presenti anche gli sbandieratori del corteo storico di Signa. Le piazze e i vicoli saranno animati poi da giochi d’epoca medievale per i bambini con il gruppo Laetus Dies. Aperto, inoltre, un punto gastronomico a cura del Comitato Capraia in Festa, oltre ad un birrificio artigianale in stile d’epoca.

"La festa – anticipa il sindaco Alessandro Giunti – conferma il profondo legame tra il nostro borgo e le sue radici storiche. Un appuntamento che valorizza la memoria collettiva, capace di far rivivere tradizioni e suggestioni del passato". "Quest’anno raddoppiamo con due giorni di evento – aggiunge Edoardo Antonini, assessore alla Cultura –. Da qualche mese siamo entrati nella rete delle città medievali italiane con il borgo di prestigio storico che stiamo cercando di valorizzare, partendo da questa rievocazione. Un salto di qualità nella promozione turistica".

L’evento è organizzato dalla Pro Loco di Capraia e Limite con il patrocinio di Regione Toscana, il contributo della Città Metropolitana di Firenze e del Comune di Capraia e Limite.