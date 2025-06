Sagre in Toscana, una raffica di appuntamenti nel fine settimana (e anche prima). Ecco la guida

Firenze, 24 giugno 2025 - Una raffica di appuntamenti in Toscana con le sagre gastronomiche. Del resto la regione è tra quelle più attive su questo fronte, con moltissimi appuntamenti in tutte le province. Idee per una cena (o, in molti casi, un pranzo) nelle zone più caratteristiche della Toscana, eventi che in molti casi hanno decine di edizioni alle spalle e che coinvolgono interi borghi nella organizzazione. Occasioni di socialità e riscoperta di piatti tipici o di grandi classici della cucina territoriale.

Ecco dunque una selezione di appuntamenti per il weekend del 28-29 giugno, con l'avvertenza che in molti casi le sagre partono già dal venerdì: alcune sono relativamente nuove, altre storiche. Si va dalla Sagra della Miseria di Colle Val d'Elsa a quella della pizza di Montelupo Fiorentino, dalla bistecca chianina di Sestino a quella del sombrero e della brace di Bientina. E spesso sono occasioni per sostenere associazioni del territorio, come nel caso dell'Avis alla festa della ficattola di Malmantile. Per segnalare appuntamenti da inserire nell'elenco si può scrivere a [email protected]