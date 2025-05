Casa a Prima Vista in Toscana: quando inizia, location, puntate e i tre nuovi agenti

Firenze, 5 maggio 2025 - Ormai manca poco. Cresce l'attesa per la nuova, attesissima, stagione di 'Casa a Prima Vista' che quest'anno sbarca in Toscana. L'annuncio era stato dato sui social e su Tv Sorrisi e Canzoni lo scorso 8 aprile. "Abbiamo una notizia ganza da dirvi...e non è una bischerata", hanno scritto gli autori nel post su Instagram per annunciare l'arrivo del programma in Toscana. Ma ecco dunque quando iniziano le puntate toscane di 'Casa a Prima Vista'. Quali sono le novità, le location, le puntate e tutto sui tre nuovi agenti toscani Nico Tedeschi, Moira Quartieri e Matteo Nencioni.