‘Casa a Prima Vista’ sbarca in Toscana: “Iniziamo questa splendida avventura”

Firenze, 8 aprile 2025 – “Abbiamo una notizia ganza da dirvi… e non è una bischerata”. Con un annuncio sui social in un italiano un po’ adattato all’esigenza, il programma di successo ‘Casa a Prima Vista’ fa sapere che sta per arrivare in Toscana con tre nuovi agenti immobiliari. Si tratta di Nico Tedeschi, Moira Quartieri e Matteo Nencioni. Su Tv Sorrisi e Canzoni che ha annunciato il nuovo trio si legge che li conosceremo nella prossima edizione del programma, dal 5 maggio su Real Time.

Chi sono i tre agenti immobiliari

Nico Tedeschi è titolare della agenzia immobiliare Due Esse, nel centro storico di Pisa. Sul loro sito si legge che l’agenzia è specializzata nella vendita di beni immobili selezionati per qualità-prezzo e nelle locazioni per studenti universitari, di fondi commerciali, uffici, negozi, terreni e molto altro sul mercato immobiliare di Pisa e Provincia.

Poi c’è Moira Quartieri, della agenzia immobiliare Belfiore. Originaria di Pontedera e residente a Calcinaia, ha partecipato alla fondazione dell’agenzia nel 1993 che opera nel mercato immobiliare della Val d’Era e del sottomonte Pisano.

Chiude il trio Matteo Nencioni, titolare della agenzia immobiliare Nencioni nonché vicepresidente provinciale Fiaip Pisa, ovvero la Federazione italiana degli agenti immobiliari professionali. Sui social Nencioni ha pubblicato una foto dei tre agenti immobiliari insieme, scrivendo: “Adesso finalmente si può dire… Iniziamo questa splendida avventura”.

Il format di ‘Casa a Prima Vista’

Il format del programma tocca un tema centrale, la casa. Tre agenti immobiliari si sfidano per soddisfare le richieste di clienti in cerca di un edificio residenziale. Le puntate iniziano con l’intervento degli acquirenti che espongono l’elenco delle caratteristiche richieste per l’immobile, in termini di posizione, ambienti e budget disponibile per l’acquisto. Successivamente ognuno dei tre agenti individua una casa diversa che andranno a visitare con i clienti, uno alla volta. Terminati i tre sopralluoghi, i candidati acquirenti accedono al cospetto degli agenti, riassumono le proprie impressioni ed eleggono la proposta ritenuta migliore