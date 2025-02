’Casa a prima vista’ sceglie Lucca. Il famoso reality tra palazzi e ville. A caccia di autentici acquirenti

Si chiama “Casa a prima vista“ ed è uno dei reality show di maggiore successo in questo momento in Italia. In onda in prima serata sul canale Real Time, ha scelto Lucca per girare alcune puntate. La produzione si è messa in contatto con il Comune, che ha dato il via libera. Dopo i sopralluoghi previsti nei prossimi giorni, i ciak per realizzare la trasmissione sono previsti nel mese di marzo.

Il format è il intrigante e tocca una tema centrale, la casa. Tre agenti immobiliari si sfidano per soddisfare le richieste di clienti in cerca di un edificio residenziale. Clienti che dovranno essere lucchesi o comunque persone realmente interessate ad un acquisto sul nostro territorio.

Da oggi la casa di produzione Bluyazmine ha aperto le iscrizioni per quanti volessero prendere parte al programma: per candidarsi si può contattare il numero telefonico 351-8579477 o iscriversi su www.bluyazmine.it/casa . La puntata inizia con l’intervento degli acquirenti che espongono l’elenco delle caratteristiche richieste per l’immobile, in termini di posizione, ambienti e budget disponibile per l’acquisto. Successivamente ognuno dei tre agenti individua una casa diversa che andranno a visitare con i clienti, uno alla volta. Terminati i tre sopralluoghi, i candidati acquirenti accedono al cospetto degli agenti, riassumono le proprie impressioni ed eleggono la proposta ritenuta migliore.

Nelle puntate lucchesi del reality show ci saranno anche immagini di Lucca, delle sue bellezze e del suo territorio, quindi si tratterà di un’altra importante vetrina promozionale per Lucca. La messa in onda è prevista entro il 2025.

Laura Sartini