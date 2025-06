I primi trent’anni di Casamica. Brindisi e rivoluzione nel look

Casamica 1995-2025. Trenta anni di attività per la storica agenzia immobiliare fondata da Paola Granucci e Natale Mancini. Un traguardo da festeggiare, e così è stato venerdì sera insieme a tutto lo staff, in una location storica che aggiunge valore: Chiasso Barletti. Una sede che fa tris insieme a quella di viale Carducci fuori dalle Mura e di via Vittorio Emanuele, ma che oggi è avamposto di una significativa rivoluzione.

Il profondo restyling infatti esprime un concetto di immediato impatto: via la “barriera” della scrivania tra agente e cliente, solo ambienti accoglienti che parlano già di “casa”. “L’acquisto di una casa ha un valore speciale non solo per l’importanza dell’investimento - spiega Mancini -. E’ fondamentale capirsi per mettere a fuoco il prodotto giusto che a volte è totalmente diverso da ciò che il cliente si era prefigurato all’inizio della ricerca”. Un festoso brindisi corale, dunque, per questo taglio del nastro - che simbolizza i 30 anni e li sottolinea con la sede rinnovata - insieme ai 16 membri dello staff di cui il più giovane del 2003.

“ll restyling della sede di Chiasso Barletti rappresenta un ritorno alle origini con uno sguardo al futuro: nuovi spazi, estetica contemporanea e una rinnovata energia. Alla guida di questa sede c’è oggi la nuova direttrice Gaia Lucchesi, pronta a raccogliere il testimone con entusiasmo e visione”, aggiunge Natale Mancini. “Questo anniversario è per noi un momento di orgoglio e di rinascita. Chiasso Barletti resta il cuore pulsante della nostra storia. Sono felice di guidare questa sede in una data così significativa, insieme a chi ha creduto in noi”, dichiara Gaia Lucchesi.

Casamica ha costruito nel tempo una solida reputazione, affermandosi come punto di riferimento nel mercato immobiliare lucchese. Nel 1999, il marchio si è espanso con l’apertura della sede in Piazza della Magione, sotto la guida e direzione di Caterina Granucci, segnando un primo importante passo nella crescita dell’agenzia. Negli anni, l’azienda ha costruito con consapevolezza un forte legame con il territorio, fatto di relazioni autentiche e di una profonda conoscenza delle sue unicità.

Laura Sartini