Domenica gratuita a Casa Bruschi per la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane

Arezzo, 21 maggio 2025 – In occasione della XV Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane, domenica 25 maggio la Casa Museo Ivan Bruschi, parte del patrimonio di Intesa Sanpaolo, aprirà le sue porte gratuitamente a tutti i visitatori.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione Dimore Storiche Italiane di cui la Fondazione Bruschi è socia, ha l’obiettivo di valorizzare e far conoscere il patrimonio storico, artistico e culturale custodito nelle dimore storiche italiane, testimoni di secoli di storia e bellezza: oltre 450 luoghi esclusivi come castelli, rocche, ville, parchi e giardini saranno visitabili gratuitamente.

Durante la giornata, i visitatori avranno l'opportunità di esplorare le affascinanti collezioni del celebre antiquario Ivan Bruschi, ideatore della Fiera Antiquaria di Arezzo, e di immergersi nell’atmosfera senza tempo della sua Casa Museo che conserva oggetti d’arte, arredi e curiosità provenienti da tutto il mondo.

Le "stanze dell'arte" della Casa Museo Bruschi sono inoltre arricchite da dipinti di pregio provenienti dalle Collezioni Intesa Sanpaolo: opere dei maggiori artisti tra Cinquecento (Allori detto Il Bronzino, Giuliano Bugiardini e Pontormo) e Ottocento (Giovanni Fattori, Silvestro Lega, Telemaco Signorini, Armando Spadini), in un percorso che si inserisce in perfetta armonia e valorizza l'eclettica collezione del noto antiquario.

Un’occasione speciale per scoprire o riscoprire un luogo di straordinaria suggestione, che rappresenta non solo la memoria di un grande collezionista, ma anche un punto di riferimento per la cultura e la storia della città.

Per l’intera giornata si propone l’invito a partecipare a “Scatti da collezione” per replicare con il proprio smartphone le opere custodite nel museo, le sale dell’affascinante palazzo e gli scorci sul centro storico che si possono godere dalle terrazze. Le foto migliori saranno postate sul profilo Instagram della Casa Museo con un tag all’autore per portare Arezzo, il collezionismo e l’antiquariato in giro per l’Italia grazie alla sinergia con i fotografi-visitatori che verranno omaggiati di un simpatico ricordo.

Sempre disponibile al bookshop del museo ad un prezzo speciale il nuovo catalogo Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi. Storia e collezioni.

Per informazioni 0575354126 o [email protected]