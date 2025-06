Historiae Fest si è superata. Pubblico record

Bilancio positivo per Lucca Historiae Fest anno 2025, che si è conclusa con 15.600 accessi unici solo nella giornata di domenica. “L’edizione 2025 è stata un autentico successo, dopo i risultati e i riscontri positivi dei due anni passati il Lucca Historiae Fest è ulteriormente cresciuto e migliorato offrendo al visitatore un’esperienza sempre più avvincente tra cultura e divertimento – afferma il il consigliere delegato alle tradizioni storiche Lorenzo Del Barga – un festival giovanissimo ma che nel settore della rievocazione storica si è già affermata tra le principali in Italia. Parallelamente a queste attività sono state inserite ulteriori iniziative che hanno saputo ampliare il pubblico di riferimento e coinvolgere persone di tutte le età. La riconferma del patrocinio del Ministero della Cultura e il primo posto al bando della Regione Toscana testimoniano che la strada intrapresa dall’amministrazione comunale è quella giusta e con alcuni piccoli accorgimenti alla manifestazione Lucca può veramente ambire a diventare nel giro di pochi anni la capitale italiana della rievocazione storica. Lucca Historiae Fest ha dimostrato nuovamente il suo enorme potenziale e come Comune ci attiveremo sin da subito affinché l’edizione 2026 sia quella del definitivo salto di qualità”. Quest’anno il festival si estendeva lungo la settimana e non solo nel weekend per implementare l’offerta culturale delle varie iniziative. Un tuffo immersivo nella storia della nostra città con mostre, conferenze, tour, manifestazioni rievocative. Molto apprezzate anche le due mostre sulla storia nel cinema e sulle miniature allestite a Palazzo Guinigi e visitabili fino al 20 luglio.