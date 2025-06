Club Job Party a San Vito. I laboratori che insegnano i nuovi-vecchi mestieri

Celebrare il meglio della formazione pratica e dell’impegno giovanile, in un’atmosfera festosa, conviviale e coinvolgente. È stato un grande successo il Club Job Party, evento del Progetto Club Job che a San Vito ha raccolto tantissimi tra famiglie, studenti, insegnanti e rappresentanti delle istituzioni. Venerdì sera l’area allestita in Via delle Cornacchie, dietro la scuola media di San Vito si è animata con esposizioni, dimostrazioni pratiche e racconti. I veri protagonisti sono stati i ragazzi e le ragazze che hanno preso parte al progetto durante l’anno: con orgoglio e passione, hanno presentato i risultati dei laboratori a cui hanno partecipato, spiegando il lavoro svolto e le competenze acquisite.

I visitatori hanno potuto ammirare le biciclette restaurate nella Riciclofficina, esempio concreto di sostenibilità e riutilizzo; i manufatti artigianali realizzati nel laboratorio di Falegnameria, espressione di precisione e creatività; i pregiati pezzi unici del laboratorio Arte del Gioiello, e le composizioni grafiche, i filmati e i fotomontaggi digitali prodotti nel laboratorio di Graphic Design. Ogni elaborato è stato il risultato tangibile di un percorso educativo basato sull’apprendimento esperienziale e sulla valorizzazione dei talenti individuali. Il Progetto Club Job è promosso dall’associazione di promozione sociale Oikos e finanziato dal Comune di Lucca, dalla Conferenza Zonale Integrata dei Sindaci della Piana e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. E’ intervenuto anche l’assessore al bilancio Moreno Bruni il quale ha sottolineato l’importanza del lavoro svolto dal Club Job. E non è finita: il 30 parte Club Job Estate.