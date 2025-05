Gli studenti-artigiani espongono in Municipio. Ecco la mostra che punta su creatività e futuro

In Municipio, a Borgo San Lorenzo, per una settimana sarà possibile visitare una mostra speciale, dal titolo ’Artigianato in scultura’, aperta al pubblico fino al 31 maggio con ingresso libero ib apertura del palazzo comunale. L’esposizione raccoglie i manufatti realizzati dagli studenti delle scuole medie del Mugello, a conclusione del progetto Orientamento all’Artigianato, promosso da Cna Mugello e sostenuto dall’Unione Montana dei Comuni del Mugello. All’inaugurazione erano presenti il presidente di Cna Mugello, Raffaele Cacciapuoti, il sindaco di Borgo Leonardo Romagnoli e il sindaco di Vicchio Francesco Tagliaferri. La mostra è il punto di arrivo di un percorso che ha coinvolto 200 studenti delle seconde classi delle scuole medie di Scarperia e San Piero, Borgo San Lorenzo, Vicchio e Dicomano. Un progetto nato per colmare il divario tra scuola e mondo del lavoro, valorizzare il lavoro manuale e far scoprire alle nuove generazioni l’identità produttiva del Mugello, meno conosciuta rispetto all’idea, ancora molto diffusa, di un territorio legato quasi solo all’agricoltura. "La mostra è la dimostrazione di quanto l’artigianato possa parlare alle nuove generazioni – ha sottolineato Raffaele Cacciapuoti (in foto) – I ragazzi hanno risposto con entusiasmo, curiosità e talento. Hanno scoperto che dietro ogni oggetto c’è tecnica, creatività, passione. Come Cna crediamo che far conoscere da vicino questi mestieri sia il primo passo per costruire un futuro in cui il saper fare del nostro territorio continui a vivere, innovarsi e crescere con chi verrà dopo di noi".

Paolo Guidotti