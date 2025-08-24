La rete a singhiozzo. Protestano i cittadini e anche il Comune

I cittadini di Porcari protestano. Da giorni convivono con difficoltà sulle linee telefoniche, senza considerare la parte internet, che nell’epoca in cui viviamo è diventato un servizio essenziale, come la luce e l’acqua. Tutto si fa on line. Accade a Porcari, zona quartiere Pineta e via Pollinelle, dove qualcuno ha anche coinvolto il Comune che però non ha nessuna facoltà di intervento, se non quella di provare a sollecitare le riparazioni.

L’assessore Simone Giannini afferma: "Da diversi giorni persiste un guasto alla rete Tim che sta creando notevoli disagi. Come amministrazione comunale stiamo cercando di parlare con i gestori per ottenere una rapida conclusione ma la situazione che riscontriamo è davvero paradossale".

"I gestori – aggiunge Giannini - subappaltano la gestione dei guasti ad altre società, che a loro volta la rimbalzano ad ulteriori subappalti. Questo meccanismo rende estremamente difficile, persino per noi amministratori, individuare referenti chiari e responsabili. È importante precisare che i Comuni non hanno alcuna competenza diretta sulle reti telefoniche e internet, la cui gestione è interamente affidata alle aziende. Tuttavia non intendiamo rimanere in silenzio: continueremo a fare pressione con ogni mezzo a nostra disposizione, Non è accettabile che per la riparazione di un guasto si debbano attendere settimane. I cittadini hanno diritto a servizi efficienti e a tempi di intervento rapidi: questa modalità di gestione delle reti non può andare avanti così".

Ieri finalmente si sono visti i primi tecnici al lavoro per risolvere il problema in serata il problema è stato risolto.

Ma.Ste.