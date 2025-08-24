Torna la sagra di Filecchio e festeggia 56 anni

A Filecchio a settembre torna la Sagra della Polenta e Uccelli, appuntamento con la gastronomia davvero storico visto che questa festa celebra la sua 56.ma edizione. Le date sono queste: 5, 6, 7 settembre, 12, 13 e 14 settembre, ma ci sarà anche uno speciale appuntamento infrasettimanale il 10 settembre dove la sagra offrirà una serara speciale dedicata agli stinchi di maiale al forno. (prenotazione obbligatoria).

Il tutto organizzato dalla Pro Loco di Santa Maria Assunta di Filecchio in collaborazione con l’Associazione Culturale Polentari Filecchio presso gli impianti parrocchiali del paese con strutture tutte al coperto per garantire il successo della manifestazione anche in caso di brutto tempo.

Ogni sera gli stand gastronomici apriranno i battenti a partire dalle ore 19,30 mentre nelle due domeniche sarà possibile pure pranzare a partire dalle ore 12,30. Anche in quest’edizione, nell’ottica della valorizzazione dei prodotti tipici del nostro territorio, gli organizzatori hanno utilizzeranno come sempre per la preparazione del piatto centrale della sagra l’ottima farina garfagnina di "formenton otto file".

Come consuetudine per tutto il periodo della festa i più piccini potranno divertirsi con la ricchissima pesca di beneficenza allestita all’interno dei locali parrocchiali, o giocare sui gonfiabili localizzati nei pressi degli stand gastronomici. Nelle sere della sagra altro pezzo forte dell’offerta il ballo con gruppi ed orchestre nella grande pista vicina al parco giochi.

Non mancheranno poi tanti appuntamenti di cornice di carattere sportivo e ricreativo, dalla corsa in Mtb al raduno off-road in programma domenica 14 settembre.

Luca Galeotti