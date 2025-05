Ranocchi nel piatto. Grilli per tradizione

Le sagre paesane sono le indiscusse protagoniste di questo lungo weekend festivo. La più curiosa si svolge a Brozzi, alle porte di Firenze, dove raggiunge la 49esima edizione la Sagra del Ranocchio. L’evento è in programma oggi e domani e dal 6 all’8 giugno. Il piatto forte sono, ovviamente, i ranocchi fritti. All’Anconella, invece, protagonisti sono i grilli. In questo caso, però, non si mangiano: domanica alle 16 all’anfiteatro del parco dell’Anconella torna la Festa del grillo, una delle tradizioni popolari più amate. Sempre a Firenze domani spazio al mercatino dell’artigianato e vintage in piazza Santo Spirito; mentre al piazzale Michelangelo, domani e lunedì, tanti stand per ’Ars Manualis Firenze’, kermesse dedicata all’artigianato artistico. Fino a lunedì (10-20), piazza Strozzi accoglie una nuova edizione di ’ARTour – Il Bello in piazza’, la mostra mercato dell’artigianato artistico promossa da Cna Firenze Metropolitana con Regione, Comune, Artex e il supporto di Enegan.

Per una gita in Alto Mugello, tappa a Firenzuola dove c’è la Sagra del Prugnolo. La 46esima edizione della tradizionale manifestazione enogastronomica si svolge oggi e domani e il 7 e l’8 giugno. Si potrà gustare il fungo prugnolo in varie ricette a partire dai crostini, i tipici tortelli di patate e i tagliolini come primo; poi le scaloppine piatto top come secondo. Per tutta la durata della sagra è possibile degustare le ficattole accompagnate da salumi. Gli stand gastronomici sono aperti la sera a cena dalle 19 e la domenica anche a pranzo dalle 12,30. Appuntamento a Pelago stasera e domani con la Sagra del cinghiale, tortelli e grigliata. Il menù proposto è quello tipico della montagna fiorentina, dove tra le specialità più gettonate troviamo i tortelli di patate. A seguire non manca la cacciagione, in questo caso il classico cinghiale ai sette sapori e in umido. La sagra si svolge nei locali del circolo Arci di Pelago. La cucina è aperta a cena dalle 19 e la domenica anche a pranzo. I gioielli del Gallo Nero saranno proposti da oggi a lunedi nella 22esima edizione della kermesse enogastronomica ’I profumi di Lamole’ a Greve in Chianti. Da non dimenticare, poi, il famoso ’Toscanello d’Oro’ di Pontassieve, in programma fino a lunedì 2 giugno: appuntamento con la tradizione con tante attività in programma tra spettacoli e degustazioni, tra sapori e musica.

Francesco Querusti