La grande stagione di sagre e feste. L’abbuffata va avanti tutto agosto

L’abbuffata prosegue anche dopo Ferragosto tra feste paesane e sagre d’estate. Ogni sera fino al 19 agosto c’è Tovaglia a Quadri, "cena toscana con una storia da raccontare in quattro portate", che compie trent’anni e celebra l’anniversario con un ricco programma di iniziative. Oltre alla cena – spettacolo, che si svolgerà nel cortile del castello di Sorci, ad Anghiari, sono stati infatti dedicati all’anniversario una pubblicazione, l’allestimento di una mostra e la condivisione dei copioni delle prime 29 opere. Scritta da Paolo Pennacchini e dal regista Andrea Merendelli, e interpretata dagli abitanti della Valtiberina, Tovaglia a Quadri è un evento che registra ogni anno il tutto esaurito e una lunga lista d’attesa. Fino a martedì 19, sarà possibile visitare la mostra "30 anni sopra una Tovaglia", allestita presso il Tempietto del Castello di Sorci, dalle 18 alle 20.

Sagra della Pizza a Marciano della Chiana fino a mercoledì 20 agosto, la 34° edizione prevede ogni sera dalle 19 la scelta fra 54 tipi di Pizza fatta a mano. Ultimo giorno a Castiglion Fiorentino con la 7° edizione del Vintage Festival. Le strade si trasformano in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto dove live music e vinyl set scatenati vi faranno ballare in modo irresistibile. Al Vintage Market saranno presenti oltre 100 espositori.

Al centro di aggregazione sociale di Le Poggiola torna il "Ferragosto Puggiulino" appuntamento oggi e di nuovo dal 21 al 24 agosto. Giunta al suo 147esimo anniversario l’iniziativa ogni anno porta in tavola il meglio della cucina locale e si unisce alla 45esima sagra dell’Ocio e del maccherone. Il programma 2025 prevede ogni sera lunghe tavolate accanto ad un programma di intrattenimento musicale e spettacoli. Questa sera appuntamento con il concerto dei Camaloco e l’orchestra Allegria.