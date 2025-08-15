Gli eventi di Ferragosto. Dalle piscine alle sagre con musei e spettacoli tra natura e spiritualità

Il Ferragosto di chi resta in città ha il sapore dei tuffi in piscina, dei piatti tipici della sagre di paese e delle camminate nella natura tra le foreste di casa. Si potranno anche fare i turisti restando a casa grazie ai musei aperti in questa giornata piena di occasioni alla scoperta di arte e cultura.

Sagre

Ferragosto con le sagre tra funghi e bistecche. Alle Poggiola spazio al “Ferragosto Puggiulino” appuntamento che va avanti fino a domenica e di nuovo dal 21 al 24 agosto. L’iniziativa ogni anno porta in tavola il meglio della cucina locale insieme alla sagra dell’Ocio e del maccherone. Il programma prevede ogni sera lunghe tavolate, intrattenimento musicale e spettacoli. Stasera Il Cervellone e musica con l’orchestra I Monelli. Domani la compagnia I Racimolati presenta "Assassinate la zitella" a seguire ballo con l’orchestra. La settimana si chiude domenica con il concerto dei Camaloco e l’orchestra Allegria. Oggi ai Giardini del parterre di Cortona torna la griglia gigante della Sagra della bistecca, a Faltona c’è la sagra degli gnocchi.

Prosegue ogni sera fino al 19 agosto Tovaglia a Quadri, “cena toscana con una storia da raccontare in quattro portate”, che compie trent’anni. Sagra della Pizza a Marciano della Chiana fino al 20 agosto, ogni sera scelta fra 54 tipi di pizza fatta a mano. Fino a domenica a Castiglion Fiorentino c’è il Vintage Festival. Le strade si trasformano in un palco a cielo aperto dove live music e vinili faranno ballare tutti, accanto il Vintage Market con oltre 100 espositori.

Spettacoli

Tra gli eventi stasera alle 21 in piazza a Raggiolo “Poeting” di e con Eleonora Zacchi, con Riccardo De Francesca, una serata per parlare d’amore tra sorrisi e poesia. A Cortona si terrà "Starship" un’esibizione di musica dal vivo con la cantante Laura Falcinelli, Marco Pezzola alle tastiere, Sauro Balducci alla chitarra, Maurizio Bozzi al basso e Claudio Cuseri alla batteria, ingresso libero.

Mostre e musei

Musei aperti per Ferragosto: la grande mostra dell’estate di Marino Marini seguirà oggi l’orario festivo 10-20 nelle due location della Galleria d’arte contemporanea di piazza San Francesco e della Fortezza. Il museo d’arte medievale e moderna sarà aperto oggi dalle 8,30 alle 13,30.

Ferragosto anche all’Archeologico aperto dalle 9 alle 19,30. Casa Bruschi sarà aperta oggi in via straordinaria con ingresso gratuito in linea con le Gallerie d’Italia del polo museale Intesa Sanpaolo. Ferragosto di aperture anche in provincia come a San Giovanni: a Casa Masaccio centro per l’arte contemporanea si può visitare la mostra Mauro Staccioli, aperti il Museo delle Terre Nuove e il Museo della Basilica.

Piscine

Vasche e ombrelloni di casa vengono presi d’assalto da chi resta in città. Con circa 10 euro, sono tante le possibilità per un bagno rinfrescante. Sono aperte tutti i giorni dalle 9 alle 19 le Piscine Florida di via Buonconte da Montefeltro, il "mare di Arezzo" oggi propone un Ferragosto latino tra musica e balli di gruppo. Ad Arezzo c’è anche il Blue Team, multiparco con piscina di via Tarlati.

Ma vasche e lettini si trovano in tutta la provincia. In Valdichiana c’è l’impianto Monti del Parterre a Cortona, la piscina comunale di Foiano e il Crocodile a Monte San Savino. In Casentino il Molino delle Rocche a Talla, in Valdarno a Bucine La Chiocciola e le piscine La Vegas a San Giovanni.

In Valtiberina l’acquapark Pincardini di Sansepolcro. Poi gli agriturismi con piscina disseminati in tutta la provincia.

Natura

Oggi in tanti si rinfrescheranno nelle acque del torrente Corsalone in Casentino o del Ciuffenna a Loro. Trek nella natura fino alla Croce del Pratomagno, oppure un Ferragosto di spiritualità nei boschi intorno al Santuario de La Verna o nelle foreste di Camaldoli.

Religione

Festa con la Diocesi e il vescoco Andrea Migliavacca: stamani alle 11 spazio alla Santa Messa nella Concattedrale di Cortona, stasera alle 21,15 ad Arezzo torna la fiaccolata dalla Pieve a piazza Grande.