Bibbiena brinda all’estate. Raffica di appuntamenti tra musica, cultura e sport

di Gaia Papi

Sessanta eventi per animare l’estate del comune . Gli ingredienti? Cultura, sport, musica, danza, divertimento, letteratura, natura. Un ricco calendario quello dell’estate bibbienese che accompagnerà residenti e turisti per tutta la stagione calda, fino al 28 settembre. "Un calendario – spiega l’assessora alle associazioni, cultura e turismo, Francesca Nassini – a cui abbiamo iniziato a lavorare a febbraio con tutte le associazioni del territorio. Uno sforzo corale che rappresenta la voglia di tutte le associazioni, di esprimere il proprio potenziale, di coinvolgere la popolazione e di far parlare la socialità e l’amicizia. Ringrazio tutti i volontari, gli imprenditori che spesso e volentieri sostengono questi progetti, e tutti coloro che a vario titolo hanno partecipato alla stesura di questo bel contenitore". Ecco alcune delle date da non perdere: "Sagra delle sagre" 21 e 22 giugno, "Bierbiena" 25 e 26 luglio, "Grigio Summer Friends" 18, 19,20 luglio, il "Rally del Casentino" 11, 12 luglio, "Bandiere sotto le stelle" 19, 20 luglio. E poi ancora: "Festival della Fotografia" e il grande ritorno della "Mea d’Estate", l’incontro con lo scrittore di gialli più famoso al mondo Jeferry Deavere organizzato grazie a Fondazione Baracchi con il Festival del Libro, le "serate del Chiostro di San Lorenzo" a cura dell’associazione il Podestà.

Sono solo alcuni dei tantissimi spunti che l’Estate offre ai suoi cittadini e cittadine e agli ospiti delle varie strutture e realtà sparse nelle vallata. "Estate è anche servizi. Vorrei ricordare l’investimento dell’amministrazione per ampliare l’apertura estiva del Museo Archeologico del Casentino, un luogo che fa cultura con tanti eventi e mostre ma anche un ufficio informazioni molto attivo a disposizione di tutto il Casentino e dei turisti – spiega il sindaco, Filippo Vagnoli – Punto tappa e informazioni della via Romea germanica, questo presidio di cultura alta è anche un punto di riferimento per le strutture ricettive e per gli imprenditori turistici della vallata che qui possono recarsi anche per raccogliere cartine e mappe e materiale informativo gratuito scritto anche in inglese a uso e consumo dei propri ospiti. Anche questo significa investire sul territorio, investire sulla promozione, fare turismo esperienziale di qualità e fare rete".

"Ricordo – conclude il primo cittadino – l’arredo turistico del centro storico che è in fase di completamento, la realizzazione del Museo del fumetto in Biblioteca, una struttura sempre più protesa all’esterno e una nuova piazza, quella di Soci, che verrà inaugurata il 5 luglio. Sempre nel centro storico , abbiamo appena inaugurato con il Festival della fotografia anche la nuova installazione permanente per città della fotografia in Borgo Martellini. Ringrazio Francesca Nassini e tutte le associazioni che lavorano in modo volontario per tutta a comunità".