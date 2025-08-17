Gatti gettati dall’auto in corsa. Uno muore, l’altra è ferita. Adottata da chi l’ha salvata

MARCIANOLi hanno lanciati dal finestrino dell’auto come fossero cartacce. E’ accaduto a due gattini piccoli finiti a terra sul lato della strada. Uno di loro non è sopravvissuto a tanta violenza. La brutale vicenda di maltrattamento di animali è accaduta nel giorno di Ferragosto in provincia di Arezzo, tra i comuni di Marciano della Chiana e Cesa. Sono stati due giovani a notare il crudele gesto messo in atto dall’auto che li precedeva. I ragazzi hanno visto che dal finestrino di un’auto che procedeva sulla strada proprio davanti a loro, venivano lanciati due gattini: si trattava di una femmina e di un maschio. La gattina, di circa due mesi, si è salvata; l’altro, il maschietto, purtroppo non è sopravvissuto all’urto della caduta. I giovani erano a loro volta in auto ed hanno assistito alla scena, ma non sono riusciti a prendere il numero di targa del veicolo dal quale è stato commesso il crudele gesto. Sono però subito accorsi in aiuto degli animali. Una volta fermata l’auto, hanno trovato la micina ancora viva e hanno contattato il numero per il recupero animali della Asl che però – stando ai racconti dei giovani – avrebbe dichiarato l’impossibilità di intervenire, sostenendo che l’animale "non era incidentato".

I ragazzi hanno quindi contattato il veterinario di Castiglion Fiorentino, il dottor Alberto Brandi, peraltro noto anche per la sua collaborazione con l’artista Jovanotti, che ha prestato le prime cure e disposto accertamenti radiografici per l’animale.La gattina ha riportato un grave danno neurologico a una zampa anteriore e rischia la paralisi, ma per fortuna è fuori pericolo di vita. Una storia di maltrattamenti e crudeltà finita però bene per la gattina sopravvissuta. La notizia positiva è che la micina è stata infatti adottata proprio dai due giovani soccorritori. Critico il dottor Alberto Brandi sulla mancata presa in carico iniziale da parte del servizio sanitario pubblico: "Non so cosa intendano per ‘non incidentato’ – ha detto il veterinario di Castiglion Fiorentino autore del libro ‘Gli animali ci salvano’ – ma un animale lanciato da un’auto in corsa è sicuramente vittima di un reato e bisognoso d’aiuto". Le autorità sono state allertate, ma al momento non risultano testimoni in grado di identificare il veicolo da cui i due gattini sono stati lanciati fuori. Se identificati gli autori del maltrattamento rischiano grosso. La legge italiana punisce il maltrattamento di animali con pene severe.

A.B.