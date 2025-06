Sperimentare con la fisica. Laboratori speciali per bambini

Appuntamento a Barga domani mattina per i più piccoli, tra 0 e 6 anni, alla Biblioteca, per laboratori speciali. Saranno proposti alla chiusura dell’evento conclusivo del progetto "Infanzia Accudita: un modello innovativo e inclusivo per la montagna", che per 3 anni ha proposto ai più piccoli iniziative e laboratori ad alto impatto sociale ed educativo. La cornice è un progetto selezionato da nell’ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile, e che ha avuto 15 partner pubblici e privati in campo, con capofila So&Co. Tra le iniziative proposte – campi estivi per i più piccoli, escursioni per famiglie, workshop per la comunità educante, sportelli per i genitori, programmi di vacanza per famiglie con figli con gravi disabilità – i laboratori sono diventati veri e propri appuntamenti fissi. Apprezzatissimi sono stati quelli condotti da Sabrina Rossi di sperimentazione della fisica, su idea di Soecoforma. "Spesso si crede che la fisica sia una materia per adulti o soli "geni" ma in realtà non è così." Sabrina Rossi, laureata in fisica a Pisa e con dottorato in astrofisica, in Bicocca, da anni sperimenta con la fisica, credendo nelle enormi potenzialità dell’infanzia. "Nei laboratori dagli 0 ai 6 anni, in cui sono specializzata, le parole d’ordine sono sperimentare e "giocare". Vedendo giocare i bambini con le torcette e altri strumenti è evidente come, anche attraverso la sperimentazione, siano predisposti a sviluppare una capacità esplorativa e investigativa incredibile: sembrano dei veri e propri scienziati" ci spiega Sabrina. I laboratori scientifici, proposti nel periodo di progetto nei Comuni di San Romano di Garfagnana, Gallicano e Barga (12 laboratori, 4 incontri in ogni comune) hanno riscosso successo, con la partecipazione sia di bambini che dei loro genitori. Oltre alla fisica, ci si potrà immergere anche nelle letture espressive e nell’arte.

Luca Galeotti