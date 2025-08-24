Controlli in sinergia. Questura e Municipale alla stazione e in centro. Allontanati 7 giovani

La Polizia di Stato prosegue nell’attività di prevenzione con controlli straordinari del territorio nella città di Lucca, anche in sinergia con altre forze.

Nella serata di venerdì l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Lucca, con l’ausilio di pattuglie della Polizia Municipale, ha eseguito un’intensificazione del controllo del territorio, effettuando un servizio straordinario in città.

Il controllo congiunto ha avuto inizio dalla stazione ferroviaria di Lucca in Piazzale Ricasoli per poi proseguire nel centro città. Sono stati applicati 7 ordini di allontamento, un cittadino marocchino è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e una cittadina italiana è stata indagata in stato di libertà per essersi rifiutata di fornire le proprie generalità. Nel complesso sono stati controllati 120 soggetti.

Intanto anche il sindaco Mario Pardini, sui social, sottolinea l’impegno dell’amministrazione comunale per la sicurezza e ribadisce l’importanza delle operazioni congiunte di controllo.

"Ieri sera, 22 agosto, – scrive il sindaco Pardini – la Questura e la nostra Polizia Municipale hanno effettuato un servizio straordinario per intensificare il controllo del territorio. Il controllo ha avuto inizio dalla stazione di Lucca a Piazzale Ricasoli per poi proseguire nel centro città. Sono state controllate 120 persone. Sono stati applicati 7 ordini di allontanamento e due cittadini sono stati denunciati".

"Ringrazio il nostro assessore alla Sicurezza Salvadore Bartolomei – prosegue Pardini – le forze dell’ordine e la Polizia Municipale per la continua attività, particolarmente intensificata nelle ultime settimane. Anche per questo l’amministrazione comunale, attraverso il progetto “Notti Sicure“, ha deciso di raddoppiare il numero delle pattuglie della Polizia municipale nelle ore serali durante i week end del periodo estivo ed estendere il servizio fino alle tre di notte".