Al via i controlli anche di sera

Salgono a 7 i gruppi di controllo di vicinato a Signa. E, in parallelo, sono pronti a partire i servizi serali della municipale di Signa, in via sperimentale fino a settembre. Ad annunciare le novità, l’assessora alla polizia locale, Eleonora Chiavetta. "I tre nuovi gruppi di controllo di vicinato – ha detto - sono Nannucci, San Piero a Ponti e Via Santa Barbara". Si rafforza così la partecipazione dei cittadini per prevenire fenomeni che generano insicurezza collettiva. I nuovi gruppi opereranno in stretta sinergia con gli altri e con le autorità per prevenire reati e comportamenti illeciti, promuovere la coesione sociale e migliorare la qualità della vita nelle diverse zone del territorio". A breve, prenderanno con i servizi della polizia locale dalle 20 alle 24.

"In questo modo - ha spiegato il comandante Fabio Caciolli - potenzieremo la nostra attività di prevenzione, pattugliando le varie zone del Comune, comprese le frazioni. Sarà possibile attuare un’integrazione del sistema di sicurezza urbana, al servizio del controllo di vicinato, puntando alla formazione e all’informazione della popolazione con incontri mirati. Tutto ciò per garantire più sicurezza nei mesi estivi". Tra le attività dei servizi serali ci saranno il controllo della viabilità, e in particolare, quello delle strade principali, per prevenire l’alta velocità e i pericoli connessi alla guida in stato di ebbrezza, un maggior presidio agli eventi culturali, il controllo dei parchi pubblici e la lotta all’abbandono dei rifiuti.

Lisa Ciardi