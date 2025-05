Fari accesi sulle piazze. Vertice in Prefettura

Controllo in città e nelle linee ferroviarie. La linea di controllo proposta dal Prefetto Andrea Cantadori (nella foto) non riguarderà soltanto il centro città anche in previsione dell’estate e degli eventi ma anche il teritorio di Sarzana e le stazioni. Una circolare del Ministero dell’Interno in tema di danneggiamenti alle linee ferroviarie ha fatto scattare maggior controllo e prevenzione da parte di polizia ferroviaria carabinieri. Al vertice de comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza erano presenti in prefettura Cristina Ponzanlli sindaco di Sarzana accompagnata dall’assessore Stefano Torri e la comandante della polizia locale Ilaria Benassi, all’essore spezzino alla sicurezza Giulio Guerri e l’assessore all’organizzazione “Grandi Eventi“ Pietro Cimino. Oltre al questore Sebastiano Salvo presenti il comandante della polizia locale, il Comandante Interregionale Marittimo Nord e i comandanti provinciali dei carabinieri, della guardia di Finanza, Capitaneria di Porto della Spezia, il direttore del Compartimento della Polizia Ferroviaria della Liguria, il vice comandante dei vigili del fuoco, il presidente di Italian Blue Growth e rappresentanti della Lega Navale La Spezia. Il comitato ha ritenuto necessario sensibilizzare l’attenzione sulle criticità nel quartiere cittadino Umbertino ma anche a Sarzana. In particolare, viste le recenti situazioni di forte disagio, nell’area della stazione ferroviaria, nelle piazze Jurgens e Martiri della Libertà, via Gori e nella zona del Vecchio Mercato e piazze Terzi e Darwin dove si verificano, soprattutto nello spazio un tempo occupato dalla caserma dei carabinieri, situazioni di forte disagio segnalate alle forze dell’ordine da parte dei residenti.

Massimo Merluzzi