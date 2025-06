A San Macario è ’InMusic live’. Il lungo week-end della musica

Dai gruppi emergenti lucchesi alle sonorità oltre confine, dalla comicità locale alle cover band. Dal 25 al 29 giugno torna ‘InMusica live’, la rassegna di concerti al campo sportivo di San Macario. Cinque serate dove i circa 200 allievi della scuola si esibiranno sul palco prima di lasciare spazio agli artisti affermati, per un momento di divertimento e condivisione aperto a tutti.

"Un’occasione – spiegano dalla scuola InMusica Roberto Blefari, Gabriele Andreotti e Giuseppe Nannini – per festeggiare insieme ai nostri ragazzi e alle loro famiglie la fine dell’anno scolastico, aprendo le porte a tutti quelli che vorranno partecipare a una manifestazione che anche quest’anno darà spazio ai tanti giovani talenti locali e non solo".

Ed ecco il programma. Si parte domani alle 17,30 con ‘Musica a km 0’, una serata dedicata ai giovani artisti della scena musicale lucchese. In particolare sul palco saliranno Str, Howl Jordan, Chriaama e Aliss Dream. Giovedì spazio alla comicità con Samuele Rossi - volto noto del panorama toscano - che presenterà il suo spettacolo ‘Gli sfoghi del Rossi... d’estate’, alla terza tappa del tour 2025. Prima di lui, i ‘Comedy Gang Lucca ‘scalderanno’ il pubblico con ‘Comici miei’.

Venerdì il viaggio musicale si sposta sulle sonorità internazionali con la Imagine Dragons Tribute e con i ‘Vero Style’, che direttamente dallo Sri Lanka inaugureranno il nuovo format ‘Musica dal mondo’. Sabato tuffo all’indietro nei mitici anni Novanta con gli 8816, che porteranno sul palco le hit più amate degli 883 e di Max Pezzali. Gran finale domenica con la ‘InMusica family’, la consegna degli attestati agli allievi della scuola e il concerto di tutti gli insegnanti. Ogni serata sarà infatti ‘aperta’ dai saggi di ragazzi e ragazze, ma anche di studenti meno giovani o di intere famiglie che suonano e cantano insieme. Durante ogni serata – a ingresso gratuito – sarà possibile mangiare e bere nell’area food and drink.

L’evento è patrocinato dal Comune di Lucca e sostenuto da numerosi sponsor locali.

"Come amministrazione – ha detto il vicesindaco Fabio Barsanti – da tempo ormai sosteniamo una delle manifestazioni culturali in grado di portare la musica nelle frazioni, al di fuori di quel ‘circuito classico’ che è il centro storico. Ormai siamo alla 21esima edizione, e queste serate sono un’occasione unica sia per gli allievi della scuola sia per i talenti emergenti locali".

Jessica Quilici