Primaria San Colombano. Via alla riqualificazione e alunni in Canonica

La scuola, riqualificata, tornerà a disposizione dopo le vacanze di Natale, nel 2026. Sono iniziati i lavori di riqualificazione della primaria di San Colombano, che prevedono interventi per l’efficientamento energetico, l’adeguamento sismico e alla normativa antincendio, per un costo complessivo di 940.000 euro, di cui 926.700 euro provenienti da fondi Pnrr. In corso anche i lavori per adeguare la vicina canonica di San Colombano, che dal 15 settembre prossimo ospiterà gli alunni e le alunne della scuola primaria di San Colombano, per consentire appunto i lavori nell’edificio, che sarà restituito alla comunità riqualificato.

Il progetto, i tempi della sua realizzazione e le modalità di trasferimento degli alunni sono già stati condivisi con la dirigente scolastica, gli insegnati e le famiglie interessate, durante un incontro a cui erano presenti il sindaco Giordano Del Chiaro, l’assessora all’edilizia scolastica scolastica Ilaria Carmassi e l’assessora alle politiche educative Silvia Sarti.

"Grazie ai lavori che stiamo realizzando la scuola ano sarà dovutamente riqualificata e resa più funzionale, moderna e sicura – afferma l’assessora Carmassi - per consentire lo svolgimento dell’intervento, da settembre gli alunni saranno ospitati temporaneamente dalla canonica di San Colombano, dove sono in corso i necessari lavori di adeguamento, in modo che dal 15 settembre abbiano gli spazi e i servizi utili all’attività didattica. Abbiamo in corso molti cantieri sulle scuole del nostro territorio, perché come amministrazione comunale siamo convinti che i nostri figli abbiano il diritto di studiare e imparare in spazi belli, funzionali, sicuri. Siamo consapevoli che qualche disagio ci possa essere, anche se si tratta di uno spostamento di breve durata, ma da subito diamo piena disponibilità ad affiancare il personale scolastico e le famiglie, qualora ci fosse qualche aggiustamento da fare".

Più in particolare l’intervento alla primaria di San Colombano prevede la demolizione della copertura esistente ed il suo rifacimento in struttura metallica, il placcaggio delle murature verticali con intonaco armato, la demolizione del controsoffitto e nuovi impianti.

Massimo Stefanini