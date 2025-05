A Salicchi il nuovo parco. Giochi, colori e “animali“ per la scuola d’infanzia

Uno spazio esterno rinnovato e realizzato completamente a misura dei bambini che frequentano la scuola dell’infanzia di Salicchi, a San Marco. Il parco della scuola infatti, circa 400 metri quadrati di spazio, presentava una superficie irregolare e difficilmente utilizzabile per le attività didattiche e ricreative degli alunni.

Per questo l’amministrazione comunale ha fatto redigere e realizzare un apposito progetto che ha visto la posa in opera di pavimentazione antitrauma in gomma colata realizzata direttamente sul posto con prodotti di alta qualità duraturi, resistenti ai raggi UV, agli agenti atmosferici e all’usura, nonché permeabili e l’antisdrucciolo. Si tratta di una superficie pavimentata con un disegno che impiega cinque colori: arancione, celeste, verde, marrone e giallo ocra. Nella superficie in gomma colata sono state posizionate alcune sagome prefabbricate in gomma colata con figure di animali e altri elementi naturali, oltre a giochi da pavimento come la campana, twist o il gioco dell’oca . Tutti i giochi e le sagome sono state studiate appositamente a scopo ludico e didattico e anche l’effetto finale, con il suo colpo d’occhio, è decisamente colorato e sorprendente.

“Lo spazio dell’apprendimento, come quello della ricreazione – ha dichiarato l’assessore all’istruzione e all’edilizia scolastica Simona Testaferrata – è di fondamentale importanza per il processo di crescita dei nostri bambini. Per questo stiamo lavorando per migliorare la fruizione non solo degli spazi scolastici interni, con le aule, gli spazi mensa, i laboratori e i servizi, ma stiamo operando anche sugli spazi esterni, i parchi e i giardini delle scuole, in modo da renderli, come in questo caso dell’infanzia di Salicchi, luoghi dove stare bene, giocare, apprendere e stare insieme, perché, come sosteneva il pedagogista Loris Malaguzzi, il terzo educatore è l’ambiente”.

L’intervento ha avuto un costo complessivo di 70mila euro circa e nel frattempo sono stati affidati nuovi lavori che riguarderanno questa volta i giardini delle altre due scuole di San Marco e quella di San Michele di Moriano. Gli interventi verranno effettuati dopo la chiusura dell’anno scolastico.