Scuola San Colombano. Partono i lavori appena iniziano le vacanze estive

Ci siamo. Prenderanno il via a giugno, al termine delle lezioni, i lavori di riqualificazione della scuola primaria di San Colombano. In programma interventi per l’efficientamento energetico, l’adeguamento sismico e alla normativa antincendio. I lavori prevedono un investimento di 940 mila euro, di cui 926.700 euro provenienti da fondi Pnrr.

Poiché l’opera deve essere eseguita a scuola chiusa, a partire da settembre, con l’inizio del nuovo anno scolastico, i bambini che frequentano la scuola primaria saranno trasferiti alla vicina canonica di San Colombano dove durante l’estate l’amministrazione comunale eseguirà i lavori necessari per adeguare l’immobile e renderlo idoneo ad ospitare le attività scolastiche. La conclusione dei lavori alla scuola primaria è prevista entro la fine dell’anno per consentire agli alunni di rientrare nella sede scolastica al termine delle vacanze natalizie. Il progetto, i tempi della sua realizzazione e le modalità di trasferimento degli alunni sono stati condivisi con la dirigente scolastica e gli insegnati nel corso di un incontro al quale hanno partecipato le assessore all’edilizia scolastica Ilaria Carmassi e alle politiche educative Silvia Sarti e i tecnici, ed è in programma un secondo incontro con le famiglie.

"Grazie ai lavori che saranno realizzati a partire da giugno la scuola primaria di San Colombano sarà dovutamente riqualificata e resa più funzionale, moderna e sicura - affermano le assessore Ilaria Carmassi e Silvia Sarti - Per consentire lo svolgimento dell’intervento gli alunni saranno ospitati temporaneamente dalla canonica di San Colombano dopo i necessari lavori di adeguamento che realizzeremo durante l’estate, senza particolari disagi vista anche la vicinanza dei due edifici. Dopo aver incontrato la dirigente scolastica e gli insegnanti nei prossimi giorni incontreremo anche le famiglie per condividere con loro il progetto di riqualificazione e i tempi di realizzazione. Allo stesso tempo, l’incontro con le famiglie interessate ha la funzione di farci conoscere le necessità specifiche dei genitori e quindi apportare quelle misure opportune perché non ci siano difficoltà".

Più in particolare l’intervento alla primaria di San Colombano prevede la demolizione della copertura esistente ed il suo rifacimento in struttura metallica. Previsti, inoltre, la demolizione e successiva ricostruzione della pensilina posta all’ingresso della scuola all’ingresso e la sostituzione di tutti gli infissi. Oltre a ciò il rifacimento degli impianti.

Massimo Stefanini