Pauroso schianto. Auto piomba di notte contro un’abitazione. Fuga di gas, tutti evacuati

Altopascio (Lucca), 21 luglio 2025 – “Abbiamo rischiato di morire, sarebbe bastata una scintilla con il gas che fuoriusciva e avremmo avuto un disastro”. Sono le parole di Carlo Porcaro che abita, con la compagna Jessica e una bambina di pochi mesi, a Marginone di Altopascio proprio nel punto dove una Bmw di colore bianco si è schiantata verso le 2. Un boato nella notte tra sabato e domenica, con famiglie evacuate e danni ingenti. L’auto, su cui viaggiavano quattro giovani, ha travolto di tutto: lampioni, cartelli della segnaletica stradale, cavi telefonici (140 utenze fuori uso), ma soprattutto il tubo del gas (accanto al portone della famiglia che abita tra il bar Marginone e l’osteria Martinelli), squarciandolo di netto.

Una notte di paura sulla provinciale Mammianese, di fronte alla chiesa, nel centro del paesino. Per cause ancora in corso di accertamento, la vettura, che era stata noleggiata, alla seconda curva è andata praticamente a diritto ,distruggendo ciò che ha incontrato sul suo tragitto e lasciando i segni sul muro del ristorante adiacente. Dopo l’impatto, la Bmw ha terminato la sua corsa a circa 50 metri di distanza, con gravi danni alla carrozzeria. Feriti, ma non in maniera grave, conducente e passeggeri. Al vaglio degli inquirenti le ragioni della perdita di controllo del mezzo: malore, colpo di sonno oppure altro. Disposti i controlli di legge previsti.

Lanciato l’allarme, sono scattati i soccorsi: sul posto la centrale operativa del 118 ha inviato l’ambulanza. Ma il problema più grave è stato il gas. I vigili del fuoco hanno fatto uscire le persone dalle abitazioni per precauzione e sono riusciti a tamponare e a risolvere la situazione, mettendo in sicurezza l’intera area. Adesso verranno eseguite altre verifiche e ulteriori monitoraggi per avere la certezza che tutto sia ok.

“Abbiamo anche inalato del gas, ma stiamo bene e questo è l’importante, – aggiunge Porcaro –, però ci siamo preoccupati in primis per la bimba. I danni sono cospicui, migliaia di euro, ma per fortuna siamo incolumi. Una brutta nottata, con l’incubo di una possibile esplosione. In ogni caso non grave come questo, ma i sinistri in questo punto si susseguono ormai da tempo. Bisogna che in questa strada provinciale si faccia qualcosa di più per la sicurezza. Perché non si può sperare che fili sempre tutto liscio. Come stavolta”. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.