Festa della Musica, si chiude. Note tra cultura e solidarietà

Termina oggi la Festa della Musica, un progetto europeo solidale e culturale, gratuita per statuto, aperta a ogni genere musicale. Nella città di Jacopone, dal lontano 2014, l’associazione Centro studi “Della Giacoma“ sostiene il progetto: in queste calde giornate estive la musica ha aperto le porte di tutta la città, dei luoghi più noti e di quelli meno conosciuti, e diventa il linguaggio che accomuna, accoglie e dona benessere. Quattro le sezioni ideate, da quella di psico-musica- terapia che vede psicoterapeuti e operatori del settore raccontare le loro esperienze, intervallati da giovani musicisti che suonano brani “emozionali“, alla sezione giovani, con una proposta che varia da musica classica a quella folk, pop, etnica e bandistica. A scandire l’inizio dell’estate, ieri sera, nella centrale Piazza del Popolo, 25 batteristi di età dai 5 ai 70 anni che hanno formato la Big Drum Orchestra e tutti insieme suonano in accompagnamento di brani musicale celebri. Non da ultimo la sezione storia, con quattro siti prescelti che sono stati aperti al pubblico allo scopo di raccontare storie di famiglie e di alcuni momenti particolari della città. Dimore o ex dimore di famiglie tuderti, i resti del Teatro romano e alcune stanze affrescate di Palazzo Dominici, riaperte per l’occasione. Infine, il folk-etnico, dal flamenco alla musica andina, dalle danze e canti del Sud Italia alla tradizione romana e alla musica brasiliana.

Susi Felceti